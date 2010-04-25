Taksim'de Ermenistan bayrağı yakıldı

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Emniyet, yakmayın uyarısında bulundu

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın bulunduğu meydanda toplanan Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 100 kişi, "Diaspora’nın ücretli sözde aydınları Türk Bayrağı’na düşen soysuzların karanlığı" yazılı pankartı açtı.Ellerinde ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Türk diplomatlarının fotoğraflarını taşıyan topluluk, sık sık tekbir getirdi, "Sözde aydınlar, satılmış korkaklar" , "Ermeni şaşırma sabrımızı taşırma" ve "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" sloganları attı."1915’te giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir" , "Bize derler BBP yeteriz tüm Ermeni'ye" , "Biz Ermeni ve Ermenici değiliz" , "Ermeni diasporası sizinle gurur duyuyor" , "Ücretli aydınlar zihinsel özürlüdür, sözlerini dikkate almayınız" ve "Aydın olmak için bayrağa ve dine sövmek mi lazım?" dövizlerini taşıyan topluluk, Azerbaycan bayrakları da açtı.Topluluk adına basın açıklamasını BBP İstanbul Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı okudu. Taksim Meydanı ile Haydarpaşa Garı’nda dün düzenlenen anma törenlerinin Türk coğrafyası ile Türk Milleti’ni hedef aldığını vurgulayan Açıcı, şunları söyledi:"Türk coğrafyası ve Türk Milleti üzerinde hain planları bulunanlar düğmeye basarak ’Sözde Ermeni Soykırımı’nı gündeme taşımaktadırlar. Dün de planlı ve her türlü hain müdahalelere açık olan sözde sanatçı ve sözde aydınlardan oluşan bir grup 24 Nisan 1915’te meydana geldiği iddia edilen olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Her türlü tarihi gerçeğe, akan kana, çekilen acıya sırtlarını dönen aydın kelimesini utanmadan kendilerine yakıştırıp aydınlatmak yerine ülkenin ışığını söndürmeye kalkan bu kişiler, tamamen siyasi bir içeriğe bürünen bu asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaların bayraktarlığını yapmaktadırlar."Kendilerini menfaat karşılığı kullandıran bu kişilerin içinde yaşadıkları milletin ruhuna, tarihi değerlerine ve tarihine bağlılıktan uzak olduğunu savunan Açıcı, "Bu aydından başka herşeye benzeyen; toplumuna yabancılaşmış hatta düşmanlaşmış, inorganik zorba jakoben takımı Türk’e ve tarihine hakaret etmeyi kendisine vazife edinmiştir" diye konuştu.Ermeni Soykırımı iddiasını diri tutanların Ermenistan’ın Hocalı’da yakın geçmişte gerçekleştirdiği vahşeti görmezden geldiğini vurgulayan Açıcı, "Bu soykırım sadece Azeriler’e değil, Türkiye Türkleri’ne duyulan nefretin göstergesidir" dedi. ABD’nin dünya soykırım tarihinin en büyük suçlusu olduğunu öne süren Açıcı, parti olarak bu ülkeyi şiddetle kınadıklarını kaydetti.Basın açıklamasının ardından topluluk Ermenistan Bayrağı’nı yaktı. Emniyet yetkililerinin ’Bayrak yakmayın’ uyarısına Açıcı, "Onlar da bizim bayrağımızı yaktılar" yanıtını verdi. Naylon bayrağın üzerine benzin döküldü ve bayrak ateşe verildi. Topluluk sık sık tekbir getirirken, bazı kişilerin de yanmakta olan bayrağa tükürdüğü gözlendi.