Polisten ara sokaklardaki eylemcilere biber gazlı müdahale

Gezi Parkı eylemcilerinin ellerinde karanfillerle toplandığı Taksim Meydanı'na polis, İstanbul Valiliği'nin izin verdiği dokuz kişinin haricinde eylemcilerin Gezi Parkı’na girip karanfil bırakmalarına izin vermedi. Polis Taksim'de toplanan binlerce eylemciye önce 'dağılın' uyarısı yaptı, ardından TOMA'larla müdahale etti. Kazancı Yokuşu, İstiklal ve Sıraselviler Caddesi ile Harbiye tarafında bulunan eylemcilere TOMA'larla müdahale eden polis, Mete Caddesi ve Gümüşsuyu'nda bulunan eylemcilere dağılmaları için çağrı yaptı. Müdahaleler ardından Taksim Meydanı büyük ölçüde boşalırken, ara sokaklara kaçan eylemcilere polis, İstiklal Caddesi'nde biber gazı attı, ardından geri çekildi. Taksim Meydanı'nda bulunan TOMA ve çevik kuvvet zaman zaman eylemcilere müdahale etti.

Taksim’de Gezi Parkı’na girmek isteyen eylemcilere polis izin vermedi. Sadece Valiliğin izniyle Taksim Dayanışması'ndan dokuz kişi Gezi Parkı'na girip çiçek bıraktı. Taksim Meydanı'nda bulunan eylemciler, "Kamuya ait parkı açın" sloganları atarken polis de eylemcilere dağılmaları yönünde uyarı anonsları yapmaya başladı. Polis megafonundan yapılan "Basın açıklaması yaptınız. Lütfen alanı terk edin, dağılın" anonsu ardından polis, Kazancı Yokuşu, İstiklal ve Sıraselviler Caddesi ile Harbiye tarafında bulunan eylemcilere TOMA'larla müdahale etti.

Gezi Parkı eylemleri sırasında kaybedilenlerin anısına karanfil bırakmak için Taksim'de toplanan eylemcilere yapılan müdahale ardından Taksim Meydanı büyük ölçüde boşaldı. Ancak, Taksim Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet ve TOMA'lar, zaman zaman eylemcilere müdahale etti.

Radikal.com.tr'den canlı akış:

22:45

22.06.2013

Taksim'de yaralı bilgisi:

Makine Mühendisleri Odası revirinde 20 kişi gaz, 10 kişi de plastik mermi nedeniyle tedavi oluyor. İstanbul Barosu'ndaki revire ise 9 yaralı geldi. Bunların 4 tanesi hastaneye sevk edildi.

22.20

İstiklal Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda polisle eylemciler arasında polisle eylemciler arasında çatışmalar var. Polis gaz bombası ve tazyikli su kullanıyor. Makine Mühendisleri Odası'ndaki revire 10 yaralı geldi. Gazdan etkilenenler, tazyikli sudan etkilenenler var. Kafasından plastik mermi ile yaralanan bir kişi de var. Durumu iyi.



22:12

22.06.2013

'Alın size suç delili'

Gezi Parkı'nda hayatını kaybedenleri anmak için karanfillerle Taksim Meydanı'nda toplanan eylemcilere polis müdahale ederek alanı boşalttı. TOMA'larla yapılan müdahalenin ardından ellerinde karanfiller olan eylemciler, polise tepki gösterdi. Polislere "elimizdeki taş değil, karanfil, alın size suç delili" diyen eylemciler, karanfilleri TOMA'nın üzerine fırlattı.

21:27

22.06.2013

Polis İstiklal Caddesi'ne doğru ilerledi, caddeden sloganlar yükseliyor. Yer yer gerginlikler oluyor. Gümüşsuyu yönünde bir eylemci grup var.



21:23

22.06.2013

Polis İstiklal Caddesi girişinde oturma eylemi yapan bir gruba TOMA'dan su sıkarak müdahale etti.



21:19

22.06.2013

Yaklaşık 30 dakika boyunca meydanda müdahale durdu ama polisle göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.



20:47

22.06.2013

Meydan boşalmış durumda ancak bazı noktalarda eylemciler küçük gruplar halinde polise çiçek atarak direniyorlar...

İşte müdahale öncesinde 19.30 sularında Taksim Meydanı'ndan bir kare: