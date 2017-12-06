Taksim'de elektrik kesintisi isyanı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA) BEYOĞLU İstiklal Caddesi\'ndeki alt yapı çalışmaları nedeniyle Asmalımescit Mahallesi\'nde sık sık yaşanan elektrik kesintileri esnafı isyan ettirdi. Son 36 saattir elektrik olmadığını belirten esnaf, duruma tepki gösterdi. İşyerleri hatta mahalle muhtarlığı bile mumla aydınlatılıyor.

İstiklal Caddesi\'ndeki alt yapı çalışmaları sırasında başladığı belirtilen elektrik kesintileri nedeniyle Asmalımescit Mahallesi\'nde esnaf zor durumda. Gönül sokak, Asmalımescit Caddesi, Orhan Adlı Apaydın sokak, Oteller sokak ve Kallavi Sokak\'ta son 36 saattir elektrik olmadığını belirten esnaf yetkililerden yardım istedi. Esnaf, sürekli olarak gidip gelen elektrik nedeniyle elektronik cihazlarının da bozulduğunu belirtiyor.

Suriye Pasajı içinde bulunan Asmalı Mescit Mahalle Muhtarlığı, kafeler ve diğer işyerleri mum ışığıyla aydınlatılıyor. Suriye Pasajı Müdürü Hakan Polat, \"Nisan 2017 tarihinden bu tarihe kadar aralıklı olarak sürekli elektrik kesintisi oluyor. Son bir haftadır günde sadece 2 saat elektrik alabiliyoruz ve bu mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli gerekli kurumlara başvurmamız neticesinde hiçbir sonuç alamadık. Hala mağduriyetimiz devam etmektedir. Dünden bu yana 36 saattir elektriğimiz yok, esnafımız mumla çalışıyor, muhtarımız mumla çalışıyor. Bazı esnafımız hiç bir şey yapamıyor, hiç enerji alamıyor. Nisan ayından bu yana yaşanan kesintiler son günlerde artarak devam ediyor\" diye konuştu.

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