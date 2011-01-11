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Taksim'de çatışmada ölen 2 kişinin faili polis çıktı

Balo Sokak'ta bir barda çıkan çatışma sonucu ölen 2 kişinin failinin polis olduğu ortaya çıktı.

11 Ocak 2011 02:00

T24- Taksim Balo Sokak'ta bir barda çıkan çatışma sonucu ölen 2 kişinin failinin polis olduğu ortaya çıktı. Hayatanı kaybedenlerden Aziz Şenel, Balo Sokak'ta yürürken kurşuna hedef olmuştu.


Beyoğlu ilçesindeki bir barda hisse devriyle ilgili anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişinin ölmesi 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin olarak gözaltına alınan 7 şüpheli, Beyoğlu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Abdülbaki K, Ferhat A, Adnan K, Fuat K, Barış S, Mehmet C. ve Murat G, Beyoğlu Adliyesi'ne gönderildi.

Olayın geçtiği sokakta yürürken başından vurularak hayatını kaybeden Aziz Şenel'e, kaçarken ateş eden Abdülbaki K'ye karşılık veren bir polis memurunun silahından çıkan kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memurunun da Beyoğlu Adliyesi'nde ifade vereceği bildirildi.

Bu arada hisselerini Abdülbaki K'ye devreden Ercan B'nin de ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.

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