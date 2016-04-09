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Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Genç kadın "bonzai içtim" diyerek vatandaşlardan yardım istedi
Taksim Meydanı'nda elinde bıçak bulunan ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç bir kadın "bonzai içtim" diyerek vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlardan birinin bıçağı elinden almasının ardından kadın, polis eşliğinde hastane kontrolüne götürüldü.
Doğan Haber Haber Ajansı’ndan (DHA) Zeki Günal’ın haberine göre, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin beklendiği sırada simitçi tezgahından ekmek bıçağını alan genç kız, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Taksim Meydanı'nda polis, genç kızı ikna edebilmek için uzun süre çaba gösterdi.
20 yaşlarındaki genç kızın polislerle konuştuğu sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Emrah Sancar müdahalede bulundu. Sancar, arkasından yaklaştığı genç kızın kolunu tutarken polislerde müdahalede bulunarak bıçağı aldı. Kelepçelenen genç kız, daha sonra gelen ambulansla polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Müdahale bulunan Emrah Sancar "insanlık görevimi yaptım" dedi.
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