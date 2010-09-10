-TAKSİM'DE BDP'Lİ GRUPTAN OLAYLI GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Taksim'de yaptıkları basın açıklamasının ardından biri polise ait 3 araç ile bir banka şubesi ve bir otele zarar veren BDP'li grup ile güvenlik kuvvetleri arasında kovalamaca yaşanıyor. Taksim Meydanı'nda toplanarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan bazı olaylara ilişkin basın açıklaması yapan BDP'li grup, dağılmaya geçtiği sırada taş ve sopalarla bir polis aracı ile sivil plakalı bir otomobile zarar verdi. Aynı grup, ayrıca bir banka şubesi ile bir otelin de camlarını taşladı, Bağcılar ile Taksim hattında çalışan bir özel halk otobüsüne de taş atarak zarar verdi. Çevrede yoğun önlemler alan güvenlik kuvvetleri, gruba müdahale etti. Olaylar sırasında silah sesleri de duyuldu. Güvenlik gerekçesiyle Tarlabaşı Bulvarı'nı araç trafiğine kapatan güvenlik kuvvetleri ile yasa dışı gösteri yapan grup arasındaki kovalamaca sürüyor.