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Taksim'de baret ve maske satan işportacılar gözaltında

Avukat Deniz Tuna Gezi Parkı çevresinde 42 kişi gaz maskesi ya da tıbbi maske taktıkları, baret bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti

13 Haziran 2013 17:36

İstanbul Emniyeti’nin Gezi Parkı çevresinde gördüğü baretli gaz maskeli 42 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden üçünün baret ve toz maskesi satan işportacı oldukları belirtildi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Avukat Deniz Tuna’nın verdiği bilgiye göre Emniyet bu sabah Gezi Parkı çevresinde kimlik kontrolü işlemi yaptı. Gezi Parkı’na gelen, parktan ayrılan ya da işine gitmekte olan 42 kişi gaz maskesi ya da tıbbi maske taktıkları, baret bulundurdukları gerekçesiyle durduruldu. Baretlere ve maskelere el konurken vatandaşlar gözaltına alındı.

Bu arada gözaltına alınanlardan üçünün bölgede baret satmaya çalışan işportacılar olduğu öğrenildi. Tarık Y., Serkan G. ve Ali B. isimli üç seyyar satıcının, baret ve maske taktıkları için gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 42 yurttaş Çağlayan ’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Halen Adli Tabiplikte işlemleri devam eden yurttaşlar öğleden sonra savcılığa sevk edilecek. Avukat Tuna, herhangi bir el koyma kararı olmaksızın işlem yapıldığını, baret ve gaz maskesinin suç unsuru görüldüğünü belirtiyor.

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