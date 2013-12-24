Taksim'de avukatlardan eylem

ÇHD'li avukatların ilk duruşması öncesinde İstanbul Barosu’nun çağrısıyla toplanan yüzlerce avukat, İstiklal Caddesi'nde cübbeleriyle yürüdü. İstanbul Barosu önünden yoğun katılımla başlayan yürüyüş Taksim Meydanı’nda doğru sürdü.

"Savunma susmadı susmayacak", "Tutuklu avukatlar serbest bırakılsın", "Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk" sloganları ve meşaleler eşliğinde yürüyen avukatlar, Galatasaray Meydanı'na ulaştığında polis barikatı ile karşılaştı. İstiklal Caddesi’ne paralel sokaklarda da çevik kuvvet polislerinin olduğu görüldü.

Baro Başkanı Ümit Kocasakal, "Bu kadar avukata saldıracaksanız buyurun saldırın" diyerek polise tepki gösterdi. Daha sonra emniyet amiri ile konuşan Kocasakal, yolun açılmasını istedi. Valilikten talimat aldıklarını belirten emniyet amiri yolu açamayacaklarını söyledi, gruptan basın açıklamasını Galatasaray Meydanı önünde yapmasını istedi.

'11 çelik kapıdan bahsedenler para kasalarını açıklasın'

Bunun üzerine Ümit Kocasakal, korteje eşlik eden aracın üstüne çıkarak, basın açıklamasını buradan yaptı. Kocasakal, "Hepinizin bildiği gibi gerek Anayasa'ya, gerek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa göre herkes önceden izin almaksızın silahsız, saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Bize verilen yanıt, bu güzergahın toplantı ve gösteri yürüyüşüne kapatıldığı şeklinde. Böyle bir hakkınız yok. Yarın bir kısmı tutuklu meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinden ötürü yargılanmalarına başlanacaktır. Bu, demokrasi ve hukuk devleti bakımından kaygı verici bir durumdur ve topluma yönelik bir gözdağıdır. Sabaha karşı basılan avukat bürolarında 11 çelik kapının varlığından bahsedenler şimdi varlığı saptanan çelik para kasalarını ve para sayma makinelerini topluma açıklamak durumundadırlar. İstanbul Barosu olarak meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Kocasakal'ın açıklamasının ardından bir süre daha Ümit Kocasakal'ın açıklamasının ardından eylem sona erdi ancak çok sayıda avukat bir süre daha meydanda kalarak "Savunmaya değil çetelere barikat" sloganları attı.