Taksim'de 'anadil günü' eylemine polis müdahalesi

21 Şubat Dünya Anadil Günü etkinliği kapsamında Galatasaray Meydanı'nda yapılan eyleme, polis müdahale etti. Eylem sonrası Taksim'e doğru yürümek isteyen eylemcilere polis boyalı mermi ile müdahale etti. Göstericiler de polise taş ve şişe attı.



Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütleri 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nü yapılan etkinlikle kutladı. Saat 19.30 sıralarında bir araya gelen grup üyeleri, “Anadillerimize sınırsız özgürlük istiyoruz. Anadil yüreğin kapısıdır" yazılı pankart açtı. Çeşitli dillerde dövizler taşıyan grup üyeleri Lazca, Zazaca, Çerkesçe, Ermenice, Süryanice ve Hemşince şiir okuyup şarkı söylediler. Yapılan etkinliğin ardından Grup adına Altan Açıkdilli bir basın açıklaması yaptı. Açıkdilli “Bu coğrafyada yaşan bizler; Laz, Gürcü, Hemşin, Pontos, Kürt, Arap, Rum, Ermeni, Boşnak, Tatar, Arap Alevi, Tür men, Azeri, Zaza, Yahudi, Pomak, Roman , Çingene Çerkes, Süryani, Alevi ve tüm halklar sınırsız yasaksız özgürce anadilimizde konuşmak, yazmak, üretmek anadillerimizde okullarda okumak ve geliştirmek ve her türlü tekçi, yasakçı, inkarcı ırkçı ideoloji ve politikalara karşı kültürümüzü, kimliğimizi, inancımızı özgürce yaşamak istiyoruz" dedi.



Grup üyeleri yapılan açıklamanın ardından önce tulum eşliğinde horon vurdu. Ardından hep birlikte halay çekti. Etkinlik sona erdikten sonra bir grup Taksim Meydana doğru yürümek istedi. Polis buna izin vermeyince polis müdahale etti.