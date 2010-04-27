Taksim'de 200 bin kişilik '1 Mayıs şöleni' için geri sayım

T24 - 1977 yılındaki kanlı 1 Mayıs’tan sonra ilk kez Taksim’de kutlanacak İşçi Bayramı için hazırlıklar tamam. Türkiye genelinden 200 bin kişinin katılması beklenen kutlama ‘şölen’ havasında hazırlandı.



1 Mayıs’ta DİSK, Türk-İş, Hak-İş, KESK, Memur-Sen ve Kamu-Sen’den oluşan altı işçi ve memur konfederasyonu Taksim’e üç koldan girecek. Yürüyüş Şişli, Şişhane ve Dolmabahçe’den yapılacak. DİSK ve KESK Şişli -Mecidiyeköy güzergahından yürüyecek. Türk-İş ve Kamu-Sen Şişhane’den alana girecek. Hak-İş ve Memur-Sen güzergahı ise Dolmabahçe. Konfederasyonlar saat 10.00’dan itibaren belirlenen noktalarda toplanacak. Saat 11.00’de yürüyüş, saat 13.00’de de miting başlayacak.





Meydanda polis bulunmayacak



Şişhane’den alana girecek olan işçiler Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, Şişli’den gelenler Harbiye’de TRT önünde, Dolmabahçe’den gelenler de Gümüşsuyu İTÜ önünde arama noktasından geçecek. Taksim alanında hiç polis olmayacak. Alanın güvenliği konfederasyonlar tarafından oluşturulan 1000 görevli tarafından sağlanacak. Görevliler tek tip 1 Mayıs logolu önlükler giyecek.



Konuşma kürsüsü Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yan tarafındaki minibüs durağına kurulacak. 1 Mayıs Marşı’nı Ruhi Su Korosu seslendirecek. Piyanoda Timur Selçuk olacak. Koroyu yönetecek kişi ise 1 Mayıs Marşı’nın sözlerini yazan Sarper Özhan.





1977’de ölenlerin yakınları da kortejde



DİSK’in kortejinde 1977 kanlı 1 Mayıs’ında ölen 37 kişinin yakınlarından bazıları olacak. Bu kişiler, ‘77’de Taksim’deydim’ pankartı altında toplanacak. DİSK, yedi aileye ulaşmayı başardı. Bayram Eyi, Ahmet Gözükara, Rasim Elmas ve Sibel Açıkalın’ın İstanbul’da yaşayan yakınları ile Hikmet Öztürkçü’nün Karamürsel, Bayram Çıtak’ın İzmir, Niyazi Darı’nın Antalya’da yaşayan aileleri, DİSK yetkilileri ile bağlantı kurdu. 1980’de öldürülen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan da Taksim’de olacak. Sendikalar 1 Mayıs’a 200 bin kişinin katılacağı beklentisinde.





20 bin polis görev yapacak



1 Mayıs’ta tam 20 bin polis görev yapacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki yaklaşık 2 bin 500 polis, 21 Nisan günü kampa girdi. Kamp, 30 Nisan akşamı sona erecek. Polislere, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri, cop ve gaz kullanma, kelepçe takma eğitimi verilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Valilik tarafından belirlenen toplantı alanları dışındaki gösterileri izinsiz kabul ederek müdahale edecek.





Sıraselviler, Kazancı, İstiklal kapalı



İstanbul Valisi Mumammer Güler dün hazırlıklarla ilgili açıklamasında, “Sıraselviler, Kazancı ve İstiklal Caddesi’ne girişleri kapatıyoruz. Çünkü orada hem girişte hem dağılışta geçmişte bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Alanı çok geniş olarak bariyerleyeceğiz. Oraya girişler kontrollü olacak, üç ayrı noktadan kontrolle girecekler. Bir tabunun yıkılması anlamında önemli olduğu değerlendirilmektedir ama İstanbulluların da bundan rahatsız olmaması lazım. Şölen havasında kutlanırsa gelecek yıllar için önemli bir referans olacak” diye konuştu.





