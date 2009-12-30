Taksim'de 1500 polis görev yapacak

T24 -





Çapkın’ın uluslararası basın ve ajansların Taksim’deki yılbaşı kutlamalarını haber olarak servis ettiği ve taciz görüntülerinin ülke imajını zedelediği için ekiplerin duyarlı olmasını istediği öğrenildi.





Bu kapsamda, yeni yıl kutlamaları sırasında Taksim Meydanında, olası olaylara karşı çeşitli birimlerden oluşan bin 500 polisin görev alması kararlaştırıldı.





Kutlamalarda, yankesicilik, hırsızlık ve taciz olaylarına yönelik 300 kişiden oluşan Güven Timinin simitçi, sucu, ve çeşitli meslek guruplarını içeren görüntüleriyle görev yapacağı ifade edildi.





Taksim Meydanı ve çevresini 4 sabit açılı, 1 döner kamera ile takip eden polis, yılbaşı öncesi bölgeye 1'i döner kamera olmak üzere 5 yeni kamera daha ekledi.





Alınan önlemlere uydu bağlantılı seyyar araçların da katılacağı belirtildi. İstanbul'da, Beyoğlu Taksim, Bakırköy Meydanı, Şişli Nişantaşı ve Kadıköy Meydanı ile Bağdat Caddesinde yapılanacak kutlamalarda da benzeri tedbirlerin alınacağı öğrenildi.





Acil telefon numaraları





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların olası olaylara anında müdahale edilmesini sağlamak amacıyla başvurabilecekleri telefon numaraları şöyle:





-155 Polis İmdat Servisi: (212) 636 22 40

-Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü: (212) 636 11 05

-Asayiş Şube Müdürlüğü: (212) 214 40 10

-Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü Haber Merkezi: (212) 465 30 00 (Dahili 3134)

-Sabiha Gökçen Havalimanı Haber Merkezi: (216) 585 58 12





Şehir içi trafikle ilgili konularda:





-A Bölgesi Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (212) 665 10 20

-B Bölgesi Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (212) 214 41 75

-C Bölgesi Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (216) 567 48 13

-Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği: (216) 343 07 87

-Sivil Ekipler Kısım Amirliği: (212) 214 41 82





Bölge trafikle ilgili konularda:





-Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği: (216) 377 22 04

-Şehit Şakir Koç İstasyon Amirliği: (212) 472 04 91

-Silivri İstasyon Amirliği: (212) 727 25 82