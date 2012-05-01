Taksim'de '1 Mayıs' yazılı dev afiş asıldığı sırada yırtıldı

Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları sebebiyle asılmak istenen 800 metrekarelik dev afiş, asıldığı sırada yırtıldı.

Taksim Meydanı'nda yarın yapılacak 1 Mayıs kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. DİSK'e bağlı '1 Mayıs Komitesi', kutlamalar sebebiyle Atatürk anıtının bulunduğu noktaya 20 metre genişliğinde, 40 metre uzunluğunda üzerinde 1 Mayıs yazan afiş asmak istedi. Uzun süren uğraşlar sonucu 3 vinç kullanılarak asılmak istenen afiş kaldırıldığı sırada yırtıldı. Yırtılan afiş görevliler tarafından anıtın önüne indirildi. Dev afişin gece tamir edilerek yarınki kutlamalara yetiştirileceğini öğrenildi.