T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'de '1 Mayıs' yazılı dev afiş asıldığı sırada yırtıldı

1 Mayıs kutlamaları sebebiyle asılmak istenen dev afiş, asıldığı sırada yırtıldı

01 Mayıs 2012 01:58

Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları sebebiyle asılmak istenen 800 metrekarelik dev afiş, asıldığı sırada yırtıldı.

 
Taksim Meydanı'nda yarın yapılacak 1 Mayıs kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. DİSK'e bağlı '1 Mayıs Komitesi', kutlamalar sebebiyle Atatürk anıtının bulunduğu noktaya 20 metre genişliğinde, 40 metre uzunluğunda üzerinde 1 Mayıs yazan afiş asmak istedi. Uzun süren uğraşlar sonucu 3 vinç kullanılarak asılmak istenen afiş kaldırıldığı sırada yırtıldı. Yırtılan afiş görevliler tarafından anıtın önüne indirildi. Dev afişin gece tamir edilerek yarınki kutlamalara yetiştirileceğini öğrenildi.

ETİKETLER

taksim 1 mayısafişyırtıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24