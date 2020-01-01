Taksim ve Ortaköy'de 2020'ye havai fişeklerle girildi

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı. Kutlamalar için Ortaköy Meydanı'nı tercih edenler de havai fişeklerin keyfini çıkardı.
Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Geri sayımla birlikte havai fişekler patladı. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.
Ortaköy Meydanı'nında da DJ performansıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar saatlerin 00.00'ı göstermesiyle 10'dan geriye sayarak yeni yıla girdi.