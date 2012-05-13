Galatatasaray taraftarının coşkusu meydanlarda

Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanmasının ardından sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar kutlamalar için pek çok şehirde meydanlara akın etti.

Galatasaray 'ın 2011-12 sezonunu şampiyon olarak kapatmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar İstanbul'da ağırlıklı olarak Taksim Meydanı'nda toplanmaya başladı. Çok sayıda Galatasaray taraftarı şampiyonluğu, ellerinde takımlarının bayrakları, atkılarıyla kutlarken, meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlar, şampiyonluğu şarkılar ve marşlar söyleyerek kutluyorlar. Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı Taksim Meydanı'na, bağlantı yollarından akın akın sarı-kırmızılı taraftarlar gelmeye devam ediyor.

Ankara Kızılay'da çoşku büyük

0-0 biten Fenerbahçe- Galatasaray maçı sonrası, Galatasaray bayrakları ve ellerindeki meşalalerle Ankara'da da Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'a toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. Davul zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Takımları lehine sloganlar atan taraftarlar, zaman zaman da Galatasaray marşı söyledi. Bazı taraftarlar ise şampiyonluk sevincini parktaki süs havuzlarına girerek kutladı. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutluyor.

Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanları kutlamanın adresi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaraylı taraftarlar İzmir'de de şampiyonluğu kutladı. Karşılaşmayı İzmir 'deki çeşitli kafelerde izlemeyi tercih eden Galatasaraylı taraftarlar, müsabakanın bitimiyle büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından araçlarıyla konvoy oluşturarak kentte tur atan sarı-kırmızılı seyirciler, coşkularını her sene şampiyonluğun kutlandığı Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarında sürdürdü.