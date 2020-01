Taksim ve Kadıköy'de ODTÜ'e destek eylemleri

Dün akşam 20.00’da Galatasaray Lisesi önünde ODTÜ'ye destek için Yaklaşık 200 kişilik grup toplandı. Protestolarına önce alkışla başlayan grup ardından “Diren ODTÜ Taksim seninle”, “Polis defol Taksim bizimdir”, “ODTÜ’ye selam direnişe devam” sloganları atmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Soner Hasırcıoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Lisesi önünde konuşlanan Çevik Kuvvet polisleri 20.20’de ellerinde kalkan ve coplarla müdahaleye başladı. Müdahale sırasında polis biber gazı kullanmadı. Polis kaçanları Odakule’ye kadar kovaladı. Bir süre sonra ara sokaklardan geçerek polislerin arkasında birleşen grup bu kez “Polis simit sat onurlu yaşa”, “Hepimiz Ali’yiz öldürmekle bitmeyiz” sloganları attı. Çevik kuvvet bu kez grubu Galatasaray’a doğru kovalayarak dağıttı. Polis, kovaladığı gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Bir eylemci polisin önüne uzanarak ‘yatan adam’ protestosu gerçekleştirdi.

Kadıköy'de ÖDTÜ'ye destek eylemi

ODTÜ'deki direnişe destek için sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine yaklaşık 300 kişi Kadıköy Altıyol'daki 'Boğa' heykeli önünde toplandı. "Diren ODTÜ Kadıköy seninle" yazılı pankart taşıyan grup, saat 21.30 sıralarında sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Kadıköy Çarşısı'na kadar yürüyen grup, 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Diren ODTÜ Kadıköy seninle', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Direnişe devam ODTÜ'ye selam', 'Her yer Taksim her yer direniş' ve 'Her yer ODTÜ, her yer direniş' sloganları attı. Gruba, çevre kafeteryalarda oturan bazı vatandaşlar da alkışlarla destek verdikleri görüldü. Eylemciler sloganlar atarak tekrar 'Boğa' heykelinin önüne geldiler. Grup ardından Altıyol Kadıköy İskelesi istikametindeki yolda oturma eylemi yaptı. Yolun kapalı olmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan geçen araçların bazıları korna çalarak eyleme destek verdiği görüldü. Yaklaşık iki saat süren oturma eyleminin ardından grup olaysız dağıldı.