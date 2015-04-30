Taksim insana kapandı, 2'si 'Ejder', 62 TOMA ile 10 bin polis görevlendirildi

1 Mayıs'ta Taksim ve çevresinde 10 bin dolayında polis görev yapacak. İstanbul Emniyeti’nde bütün izinler kaldırıldı.

Taksim Meydanı demir bariyerlerle çevrilecek. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan cadde ve sokaklarda Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) bekleyecek. Taksim ve civarında görev yapacak 62 TOMA’dan ikisi, ‘Ejder’ adı verilen ve su topu atabilen son model TOMA’lar…

Metro belli duraklar arasında hizmet vermeyecek. Kabataş-Taksim füniküler hattı da yarın çalışmayacak. Olaylara müdahale etmek üzere polis helikopterleri görev yapacak.

Hükümete muhalif sivil toplum kuruluşları ve bazı sendikalar, İstanbul Valiliğininin yasağına rağmen Taksim Meydanı'na çıkma çağrısında bulundu.

Geçen yıl İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle 40 binden fazla polis görev yapmış, bunların yarısı Taksim ve çevresinde konuşlandırılmıştı.