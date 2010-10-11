Taksim-Topkapı 20 dakikaya iniyor

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İstanbul şehir içi toplu taşımacılığın rahat işleyebilmesi için hayata geçirilmesi planlanan 'tercih edilebilir özel otobüs yolu' uygulaması için çalışmalar başlatılıyor.Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde belirlediği 5 güzergâhta sağ şeritlerdeki park yapan araçların önüne geçecek ve yolun kullanıma katılabilmesini sağlamak amacıyla özel otobüs yoluna dönüştürecek.Sabah gazetesinin haberine göre, İBB tarafından yapılan fizibilitenin ardından Millet Caddesi - Taksim, Kızıltoprak - Bostancı - Tuzla, Beşiktaş - Maslak, Yenikapı - Başakşehir ve Şirinevler - Mahmutbey güzergâhları uygulama için belirlendi. Bu 5 güzergâhtan ilk etapta Millet Caddesi - Taksim hattı pilot proje olarak seçildi. Güzergâh, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tarlabaşı Bulvarı olarak üç kısımda incelendi.Çalışmanın ilk ayağı olan Millet Caddesi'nde Topkapı-Aksaray yönündeki parklanmadan dolayı 3 şerit olan yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle, araç parkları yasaklanarak İETT ve özel halk otobüslerine tahsisli bir şerit oluşturulacak. Uygulama, Topkapı-Taksim arasını 20 dakikaya indirecek.Topkapı-Aksaray yönünde Kızılelma kavşağında trafik sıkışıklığına yol açan otobüs durakları da bu uygulama sonucunda disiplin altına alınarak caddenin trafik kapasitesi artırılacak.Aksaray-Topkapı yönünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde oluşan taksi beklemeleri de otobüs şeridi uygulaması çerçevesinde çözüme ulaştırılacak. Güzergâhın ikinci bölümü olan Atatürk Caddesi'nde yol kesit yetersizliği ve artere olan giriş-çıkış noktalarının yoğunluğu sebebiyle Aksaray üst geçidinden Şişhane bölgesine kadar olan kesimde toplu taşıma araçları mevcut trafik ile birlikte hareket edecek.Park sorunu yüzünden kapasitesinin altında çalışan Tarlabaşı Bulvarı, otobüs şeridi tahsisi ve Taksim Meydanı Projesi ile düzenlenerek mevcut sistemin verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak. 7,5 kilometrelik güzergâhta otobüs şeritleri özel boyayla, gerekli görülen bölümlerde ise hareketli fizikî engelle ayrılacak.