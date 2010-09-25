T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim projesini

Taksim Meydanı'nı 'yayalaştırma' projesinin detaylarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş..

25 Eylül 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde projelerini hazırlattığı ancak hayata geçiremediği Taksim Meydanı'nı 'yayalaştırma' projesinin detaylarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anlattı. Buna göre, meydandaki trafik yer altına çekilecek, İETT otobüs peronları kaldırılacak ve Taksim'e ulaşım metroyla sağlanacak. 


YAYALAR, TRAFİKTEN RAHATSIZ

Projenin, 15 gün öne Başbakan ile görüştüklerinde tekrar gündeme geldiğini belirten Topbaş, 'Kendilerine, dönemindekiler ile bizim projelerimizi takdim etmek istediğimizi söyledik. En kısa sürede kendisine tüm projeleri arz edeceğiz' dedi. 'Taksim Meydanı'nda yayalar rahatsız.

Araçtan ziyade insana saygı gösteren anlayışı oluşturmak istiyoruz' diyen Topbaş, hedeflerini şöyle sıraladı: 


Arzumuz Gümüşsuyu'ndan gelen trafiği yer altına alarak, AKM'ye kesintisiz girilebilmesi.   

Meydanda otobüslerin tamamının kalkması.  

Taksim'e ulaşımın metro ile sağlanması.

'Gezi Parkı'yla bütünleşmesi ya da bütünleşmemesi gibi birkaç alternatif var. Değerlendirme yapacağız' diyen Topbaş, meydan düzenlemesi için kurul kararı gerekiyor mu? sorusuna, 'Tabii kurul kararı gerekir. Çünkü burası SİT bölgesi' yanıtını verdi. Hemen başlamak istedikleri projeyi, bu dönem bitirmeyi planladıklarını belirten Topbaş, şunları söyledi: 'Bölgede herhangi bir bina yıkımı söz konusu olmayacak. Trafiği yer altına alırken, bazı noktaları düşünmek gerek. Meselea İkyardım Hastanesi'ne giden aks var. Onun ne kadarını yer altına alacaksınız. Onunla ilgili çalışma var, bu karar çok önemli. İki hastane var. Burası aynı zamanda Cihangir'in giriş çıkışını sağlayan bir nokta. Topbaş, AKM ile ilgili görüşlerini ise şöyle paylaştı: 


YARGI SÜRECİ UZADI 

AKM'nin yenilenmesi söz konusuydu. Yargı süreci nedeniyle 2.5 yıldır maalesef öyle duruyor. Burasıyla ilgili kararı, Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğu için yetkili kurumlar verecek. Şahsi görüşüm, buranın yıkılıp, yeni inşaat teknolojisiyle farklı mekanları içinde bulunduran gerçek anlamda bir kültür merkezi olarak yeniden yapılması. 


Dünyada bir örneği  daha yok 

Topbaş, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul için 'çılgın projem' dediği plan için, 'Dünyada örneği yok' değerlendirmesini yaptı. Bir gazetecinin, 'İpucu verir misiniz?' sorusu üzerine ise Topbaş, 'Kendisi verdi zaten, gelecekte açıklayacağım dedi' karşılığını verdi.


Sürpriz değil

AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da 'Sayın Başbakan'ın şaşırtan projelerinin olması sürpriz değil. Dünyayı şaşırtan projeleri olan bir liderin, İstanbul sevdalısı bir liderin, İstanbul'a özgü şaşırtıcı projelerinin olması da çok doğal. Yapılacak şey, Sayın Başbakan'ın çılgın projesini beklemek olacak' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24