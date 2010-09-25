Taksim projesini

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde projelerini hazırlattığı ancak hayata geçiremediği Taksim Meydanı'nı 'yayalaştırma' projesinin detaylarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anlattı. Buna göre, meydandaki trafik yer altına çekilecek, İETT otobüs peronları kaldırılacak ve Taksim'e ulaşım metroyla sağlanacak.





YAYALAR, TRAFİKTEN RAHATSIZ



Projenin, 15 gün öne Başbakan ile görüştüklerinde tekrar gündeme geldiğini belirten Topbaş, 'Kendilerine, dönemindekiler ile bizim projelerimizi takdim etmek istediğimizi söyledik. En kısa sürede kendisine tüm projeleri arz edeceğiz' dedi. 'Taksim Meydanı'nda yayalar rahatsız.



Araçtan ziyade insana saygı gösteren anlayışı oluşturmak istiyoruz' diyen Topbaş, hedeflerini şöyle sıraladı:





Arzumuz Gümüşsuyu'ndan gelen trafiği yer altına alarak, AKM'ye kesintisiz girilebilmesi.



Meydanda otobüslerin tamamının kalkması.



Taksim'e ulaşımın metro ile sağlanması.



'Gezi Parkı'yla bütünleşmesi ya da bütünleşmemesi gibi birkaç alternatif var. Değerlendirme yapacağız' diyen Topbaş, meydan düzenlemesi için kurul kararı gerekiyor mu? sorusuna, 'Tabii kurul kararı gerekir. Çünkü burası SİT bölgesi' yanıtını verdi. Hemen başlamak istedikleri projeyi, bu dönem bitirmeyi planladıklarını belirten Topbaş, şunları söyledi: 'Bölgede herhangi bir bina yıkımı söz konusu olmayacak. Trafiği yer altına alırken, bazı noktaları düşünmek gerek. Meselea İkyardım Hastanesi'ne giden aks var. Onun ne kadarını yer altına alacaksınız. Onunla ilgili çalışma var, bu karar çok önemli. İki hastane var. Burası aynı zamanda Cihangir'in giriş çıkışını sağlayan bir nokta. Topbaş, AKM ile ilgili görüşlerini ise şöyle paylaştı:





YARGI SÜRECİ UZADI



AKM'nin yenilenmesi söz konusuydu. Yargı süreci nedeniyle 2.5 yıldır maalesef öyle duruyor. Burasıyla ilgili kararı, Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğu için yetkili kurumlar verecek. Şahsi görüşüm, buranın yıkılıp, yeni inşaat teknolojisiyle farklı mekanları içinde bulunduran gerçek anlamda bir kültür merkezi olarak yeniden yapılması.





Dünyada bir örneği daha yok



Topbaş, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul için 'çılgın projem' dediği plan için, 'Dünyada örneği yok' değerlendirmesini yaptı. Bir gazetecinin, 'İpucu verir misiniz?' sorusu üzerine ise Topbaş, 'Kendisi verdi zaten, gelecekte açıklayacağım dedi' karşılığını verdi.





Sürpriz değil



AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da 'Sayın Başbakan'ın şaşırtan projelerinin olması sürpriz değil. Dünyayı şaşırtan projeleri olan bir liderin, İstanbul sevdalısı bir liderin, İstanbul'a özgü şaşırtıcı projelerinin olması da çok doğal. Yapılacak şey, Sayın Başbakan'ın çılgın projesini beklemek olacak' diye konuştu.



