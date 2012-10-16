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Taksim projesinden sonra sırada Beşiktaş ve Aksaray var

Topbaş, Beşiktaş ve Aksaray meydanlarıyla ilgili düzenlemelerin de yapılacağını duyurdu

16 Ekim 2012 14:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Taksim Meydanı Düzenleme Projesi'nin yapımına hemen başlanacak" açıklamasında bulundu. Topbaş, Beşiktaş ve Aksaray meydanlarıyla ilgili düzenlemelerin yapılacağını da duyurdu.

Taksim'i yayalaştırma projesinde ilk kazmanın vurulmasına sayılı günler kaldı. ntvmsnbc'nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Meydanı Düzenleme Projesi'nin yapımına hemen başlanacağını açıkladı. Ancak projede itiraz edilen, Atatürk Kültür Merkezi önünden geçecek tünellerle ilgili belirsizlik sürüyor.

İstanbul'daki konsoloslarla kahvaltıda biraraya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Gümüşsuyu'ndan Alman Konsolosluğu'na gelen yolun yeraltına alınıp AKM'nin önünde alttan geçmesi ve oradan Taşkışla'ya ulaşması sözkonusu. Buna itirazlar vardı, bizim de tereddütlerimiz olan bir proje. Üzerinde daha netleşemediğimiz, buradan geri dönüş yapılabilir mi başka yollara geçilebilir mi diye düşündüğümüz ve hala üzerinde çalıştığımız bir nokta" dedi.


'Oteller bölgesi ile meydan bütünleşecek'


Bu belirsiz durumun çalışmaları engellemeyeceğini söyleyen Topbaş, "Tarlabaşı dediğimiz taraftan gelen yolun Divan Oteli'ne giriş yolunu alta almamız gerekiyor. Orada büyük bir yoğunluk var. Bunu yaptığımız zaman, Taksim Oteller bölgesi ile Taksim Meydanı bütünleşmiş olacak. Koruma Kurulu geçen haftaki toplantıda burada birinci etap olarak gördüğümüz, bizimde ihalesini tamamladığımız hattın onayını verdi. Diğerlerinin üzerinde çalışılmaya devam edilecek. Birinci etapın onayı ve ihalesi olduğu için hemen başlayacak" diye konuştu.

Taksim Meydanı Düzenleme Projesi, bir yılı bulmadan tamamlanacak.

Topbaş, Beşiktaş ve Aksaray meydanlarıyla ilgili düzenlemelerin de yapılacağını duyurdu.

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