Taksim projesi 5 Ekim'de başlayacak; mimarlar 'vedalaşın' diye uyardı

Taksim’e çıkan yolları birer otobana dönüştürecek olan Taksim Meydan Projesi’nde ilk kazma 5 Ekim'de vurulacak. Sivil toplum örgütlerinin muhalefetine rağmen başlayacak olan projeyle ilgili konuşan mimarlar, Başbakan Erdoğan’ın İstanbul’a damgasını vurmak amacıyla hiç kimseyi dinlemeden projeyi hayata geçirmeye çalıştığını söyledi. İstanbul’a vurulacak bu damganın 50 yıl silinmeyeceğini belirten mimarlar İstanbulluların gidip Taksim’le özlem gidermesi tavsiyesinde bulundu.

Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil ve Serkan Ayazoğlu'na konuşan Doç. Dr. İpek Akpınar, Taksim projesinde trafik sorununun göstermelik olarak gündeme getirildiğini belirterek projenin ideolojik yan anlamlarının olduğunu söyledi. Akaya, “Başbakan hırslı bir politikacı, büyük projeler yapmak istiyor. Önceki gün kongrede 1071’den 2071’e uzanan bir mecra çizdi. Bu mecraların fizikselleşebileceği mekânlara ihtiyaç var. Sekiz bin yıllık emperyal geçmişiyle İstanbul buna uygun bir mekân. Taksim 80 yıldır benimsediğimiz, para vermeden gidip Gezi Parkı’nda oturduğumuz bir yer. Nasıl Kremlin Meydanı insansız, müthiş ideolojilerle dolu sembolik bir meydansa Taksim’i de ona çevirmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki 50 yıl iktidarın yaptığı bu olumsuz projeyi konuşacağız” dedi.



İstanbullu gidip özlem gidersin



Mimar Prof. Dr. İhsan Bilgin, Taksim projesinin meydanı yayalardan arındırma projesi olduğunu söyleyerek İstanbulluların projeden önce gidip Taksim’le özlem gidermesi tavsiyesinde bulundu. Bilgin, “Proje yapılırsa hiçbir yaya Taksim’e çıkamayacak. Tahminime göre Başbakan’ın etrafındakiler Başbakan’a ‘bunu yaparsak çok güzel olacak’ diyerek onu kandırıyorlar. Bunlar parti içinde ve civarındaki kişiler. Bunlara ‘hocam’ deniliyor. Taksim ve Kanal projesi tarihe ibretle geçecek projeler. Başbakan, metroyla tarihe iyi, bu projelerle ise ibretle geçecek. Kazık gibi yıllarca duracak projeyi görenler Başbakan ve Kadir Topbaş’ı çok kötü anacak.”



Gezi Parkı’nın yerine Topçu Kışlası



Mimar Erhan Demirdizen ise Taksim projesi kapsamında yapılması düşünülen Topçu Kışlası projesinin dikkate alınacak bir proje olmadığını söyledi. Demirdizen şunları kaydetti: “Taksim projesinde yolların alta alınması tartışılır. Geçtiğimiz günlerde projede revizyona gidilerek sadece Tarlabaşı tarafından gelen yol alta alınarak Şişli tarafına bağlanacak. Bunlar tartışılır. Ancak burada tartışılamayacak bir şey varsa o da Gezi Parkı’nın yerine Topçu Kışlası’nı tekrar yapmak. Gezi Parkı, Taksim’in yeşil alanı. Tıpkı New York’taki Central Park gibi.”



Onay çıkmadan kazma vurulamaz



Taksim Platformu yakında başlayacak çalışmayla ilgili şu soruları sordu:

1.) II Numaralı Kurul’daki uygulama projesi onaylanmış mıdır ki, kazma vurulabilsin?

2.) Sayıştay aşamasındaki ihale süreci ne durumdadır?

3.) Belediye ve Kalyon İnşaat aranıp bilgi istendiğinde, “sorularınızı yazılı bildirin” cevabı geldi. Yazılı soruldu, cevap alınamıyor, neden?

4.) Tarlabaşı-Harbiye arasındaki tek tünelli proje nerede? Hangi kurullardan ne zaman geçti?

5.) Sn. Kadir Topbaş, 18 Eylül 2012 günü Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmada Sıraselviler tünelinin ağzının Firuzağa’dan açılmasını düşündüklerini ifade etti. Bu değişiklik ne zaman, kiminle istişare edildi? Kimin, kimlerin haberi var?