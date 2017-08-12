Taksim Meydanı'ndaki şüpheli paketten çamaşır çıktı

Taksim Meydanı’nda elektrik panosu yanında bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirirken fünye ile patlatılan çantadan çamaşır çıktı.

Taksim Meydanı’nda elektrik panosu yanına bırakılan bir şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli çanta etrafına güvenlik şeridi çekerek kimseyi yaklaştırmadı. Özel harekat polislerinin de tedbir aldığı çanta olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çanta içerisinde giyim malzemeleri çıktı. Çantayı bırakan kişinin kimliği henüz bilinmiyor.