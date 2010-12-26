Taksim Meydanı'ndaki polisler taşınıyor

T24 - Su Maksemi’nin önünde bulunan polis noktası, “güvenlik” gerekçesiyle Gezi Parkı’nın içine taşınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin merkezi sayılan ve en ünlü meydanı olan Taksim Meydanı’yla ilgili tarihi bir karar aldı. Yıllardır meydandaki tarihi Su Maksemi’nin önünde konuşlanan Çevik Kuvvet ekipleri, müdürlüğün kararı ile Gezi Parkı’nın içine taşınıyor.



Kararın alınmasında, ekiplerin 31 Ekim’de uğradığı canlı bomba saldırısı etkili oldu. Çevik

Kuvvetin park içinde gözlerden uzak ve güvenli alana geçmesiyle, olası bir saldırıda sivillerin can güvenliği de korunmuş olacak.



Turistler rahatsızdı

Taksim’de vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan polislerin, herhangi bir asayiş olayında buradan da anında müdahalede bulunabileceği ifade ediliyor. Emniyet Müdürlüğü’nün bu önemli kararı, Taksi esnafı tarafından olumlu karşılandı. Özellikle kentimizi gezmeye gelen turistlerin, meydanda otobüsler dolusu polis görmekten rahatsız oldukları biliniyordu. Taşınma işleminden sonra maksemin önündeki alanın çeşitli etkinliklerde kullanılabileceği ifade ediliyor.



Üç canlı bomba saldırısı yaşandı

Taksim’deki polis noktası, 1999’dan önce restoranların bulunduğu alanın hemen üzerinde, parka giden alanın başlangıcında yer alıyordu. Bir polis noktası da Gümüşsuyu’ndaydı. 27 Mart 1999, 10 Eylül 2001 ve 31 Ekim 2010’da üç ayrı canlı bomba saldırısı yaşandı. Bu saldırılarda 2 polis şehit oldu, toplam 62 kişi yaralandı.

