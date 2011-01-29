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TAKSİM MEYDANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET  İSTANBUL (A.A)

29 Ocak 2011 00:14

-TAKSİM MEYDANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET  İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Taksim Meydanı'ndaki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Paketten sızan sıvı madde incelenmek üzere emniyete götürüldü.  Alınan bilgiye göre, meydanda, üzerinde kablo olan şüpheli bir paket bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, paketin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.  Olay yerine çağrılan bomba uzmanı ekipler, özel kıyafet giyerek şüpheli paketi fünyeyle patlattı. Paketten sızan ve içeriği henüz bilinmeyen sıvı madde incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına götürüldü. Polis, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. 

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