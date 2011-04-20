T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim Meydanı'nda silahlı, bayraklı eylem!

Taksim Meydanı'nda başına silah dayayıp Türk bayrağı açan bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Taksim Meydanı'nda başına silah dayayıp Türk bayrağı açan bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, meydandaki Cumhuriyet Anıtı önünde havaya ateş açan S.G, elindeki tabancayı başına dayayarak Türk bayrağı açtı.

'Türk gençliğine sesleniyorum, yeter'' diye bağıran S.G, Taksim Meydanı'ndaki Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi üzerine tabancasını yere bıraktı. Polislerin uyarısıyla yüz üstü yere yatan S.G, gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü.

''Son yaşananlar gururuna dokunduğu için bu eylemi yaptığını'' söylediği bildirilen S.G'nin, emniyette ''hırsızlık'' suçlamasına ilişkin kaydı bulunduğu öğrenildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24