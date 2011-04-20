Taksim Meydanı'nda silahlı, bayraklı eylem!

T24

Alınan bilgiye göre, meydandaki Cumhuriyet Anıtı önünde havaya ateş açan S.G, elindeki tabancayı başına dayayarak Türk bayrağı açtı.'Türk gençliğine sesleniyorum, yeter'' diye bağıran S.G, Taksim Meydanı'ndaki Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi üzerine tabancasını yere bıraktı. Polislerin uyarısıyla yüz üstü yere yatan S.G, gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü.''Son yaşananlar gururuna dokunduğu için bu eylemi yaptığını'' söylediği bildirilen S.G'nin, emniyette ''hırsızlık'' suçlamasına ilişkin kaydı bulunduğu öğrenildi.