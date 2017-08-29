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Taksim Meydanı'nda kuvvetli yağış etkili oldu 

Ersan SAN - İSTANBUL (DHA) - TAKSİM Tüneli'ni su bastı

29 Ağustos 2017 22:22

Ersan SAN - İSTANBUL (DHA) - TAKSİM Tüneli\'ni su bastı. Taksim Metro İstasyonunda kum torbalı önlem. Kuvvetli yağış etkili oluyor. 

Meteoroloji\'nin uyarısının ardından İstanbul\'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı\'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. 

TAKSİM TÜNELİNİ SU BASTI
Yağışla birlikte Taksim Tüneli\'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü. 

SOKAK HAYVANLARI DA KAÇACAK YER ARADI
Yağışın şiddetini arttırdığı o anlarda bir sokak köpeği Taksim Meydan\'da bulunan bir kafeye sığındı. Köpeğin yağıştan kaçışı ve kafeye sığınmasını vatandaşlar ilgiyle izledi. 


(FOTOĞRAF) 


 

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