TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİNİ YAKTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Anıtı önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Bir anda alev topuna dönen Reza Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. Oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani\'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Reza Sharafkhani\'nin kendini ateşe vermesi

-Yerde yuvarlanması

-Olayı isleyenler

-Yardıma koşanlar

AKTÜEL KAMERA

-Toplanan kalabalık

-Özel Harekat polisleri

-Yerde yatan yaralı

- Reza Sharafkhani\'nin yanan giysileri

-Yaralının başında ona yardım eden ve montunu üstüne kapatan kadın

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralıya ilk müdahale

-Yaralının sedye ile ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Anıt etrafına çekilen polis şeridi

-Genel ve detay görüntüler

