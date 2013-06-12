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Taksim Meydanı'nda kalabalık yeniden toplanmaya başladı

Gezi Parkı’nda kalabalık bir grubun bekleyişi devam ediyor

12 Haziran 2013 23:28


Taksim Meydanı'na dün sabahtan başlayıp gece yarısına kadar süren sert müdahalenin ardından, Gezi Parkı ve meydandaki kalabalıklarda bu akşam için endişeli bir bekleyiş hakim.

Taksim Meydanı’nda, dün sabah saatlerinde yapılan büyük müdahalenin ardından bu akşam sessizlik hakim. Taksim Dayanışması’nın saat 19:00’da Gezi direnişine destek verenleri meydana ve parka davet etmesine karşın Taksim’de geçmiş günlere nazaran büyük bir kalabalık henüz toplanmadı.

Elif İnce'nin radikal.com.tr'de yer alan habere göre, meydandaki en büyük kalabalığı polisler oluşturuyor. Dün gece sona eren müdahalenin ardından meydana yerleşen polisler, bugün de yağmura rağmen gün boyu AKM’nin önünde, Atatürk Anıtı çevresinde ve meydana çıkan yollarda bekleyişini sürdürdü.

Akşam saatlerinde AKM’nin önündeki polis yoğunluğu da arttı. 4 TOMA bir polis otobüsü ve 2 zırhlı akrep aracının bulunduğu AKM önündeki polisler belediyenin yerleştirdiği tentelerin altında bekliyor.

Sıraselviler girişi, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve Talimhane yönü polisin yine en çok tedbir aldığı noktalar.

Gezi Parkı’nda ise kalabalık bir direnişçi grubu bekleyişini sürdürüyor. Park girişinde sol gruplar, KESK, HKP, BDP, Kaldıraç, ÖDP ve feministler kafalarında baretler, yüzlerinde gaz maskeleri ve ellerinde flamalarıyla bekliyorlar. Parktakiler slogan atarken, meydanda yavaş yavaş toplanmaya başlayan kalabalıklar ve orya konuşlanan gazeteciler direnişçileri izliyor. Başbakan Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada olayların bitmesi için 24 saat süre tanıması ve Vali Mutlu'nun olayların bitirileceği yönündeki açıklamaları nedeniyle Meydanda ve parkta endişeli bir bekleyiş hakim.

Marmara oteli önünde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ambulanslar bekliyor.

 

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