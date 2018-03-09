Taksim Meydanı'nda çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına aldı. Olayın, otel ve restoran sahibi ile restoranının işletmecileri arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirlendi.



Olay, Kazancı Yokuşu'nda 18.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında alacak, verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında bir otelin önünde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda; Tarık Durucan ağır, Engin Deniz, Yavuz Keskin, Ramazan Keskin, İdris Keskin ise hafif yaralandı. Silah sesleri nedeniyle Taksim Meydanı'nda panik yaşandı. Bazı kişiler kaçarken, bazılarının ise Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Yaralılar, taksilerle çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Olay nedeniyle polis alarma geçti, Taksim Meydanı'na zırhlı araçla çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi.



Kavgaya karışan 3 kişi olay yerinden lüks bir araçla kaçtı. Mete Caddesi'nde 34 V 5115 plakalı araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Mete Caddesi emniyet bariyerleri ile kapatılarak şüphelilerin bıraktığı araç üzerinde delil çalışması yapıldı.



Kavganın yaşandığı yerde ise, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yerde, 1 tabanca ile 19 adet boş kovan bulundu.



Yaralılardan Tarık Durucan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otel sahibi ile işletmecileri arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanmış



Olayla ilgili soruşturma Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülürken, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin suç kayıtlarının olmadığı belirlendi.



Polis olayın, otel ve restoran sahibi Ali Durucan ile restoranını işleten Keskin soyadlı kişiler arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. (DHA)