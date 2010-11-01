Taksim Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi

T24 - İstanbul Taksim Meydanı'nda 9 yıl aradan sonra gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 15'i polis 32 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba öldü. Durumu ağır olan 2 polis Şişli Etfal Hastanesi'nde diğer yararlılar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının PKK'nın "eylemsizlik" kararının son gününde gerçekleşmesi dikkat çekerken, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "'Elbette ki bir terör örgütü olarak gözüküyor'' dedi. PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Murat Karayılan hafta içinde verdiği demeçte, "Geçmişte sivillerin zarar gördüğü eylemlerde bulunduk, hata yaptık bundan sonra tek bir sivil bile yaralanmayacak, hayatını kaybetmeyecek" deyip özür dilemişti. Bu arada Amerikan CNN kanalına açıklama yapan üst düzey bir PKK'lı saldırının PKK tarafından gerçekleştirilmediği duyurdu. İçişleri Bakanı Beşir Atalay da "Saldırıyı kimin yaptığı konusunda acele bir ifade kullanmayalım" dedi.





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PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER...





TURİST KAMERASINDAN PATLAMA ANININ İLK GÖRÜNTÜLERİ...







Taksim Meydanı'nda Çevik Kuvvet ekiplerinin konuşlu bulunduğu alanda bir polis aracına girmeye çalışan bir kişi saat 10.38 sıralarında üzerindeki bombayı patlattı. Bombanın patlamasıyla saldırgan hayatını kaybederken çevrede bulunan 10'u polis toplam 32 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki bir çok işyeri de patlamanın etkisiyle zarar gördü. Bu arada saldırganın yakının bir bomba daha bulunduğu ileri sürülürken, olayla ilgili bir şüphelinin de arandığı bildirildi.







29 Ekim kutlamalarının hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenmesi dolayısıyla Taksim Meydanı'nda alınan güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşen saldırı sonrasında meydana çıkan tüm yollar kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde ikinci bir bombanın bulunma olasılığına karşı bomba imha ekiplerince çevre didik didik arandı.





İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak, ''Elbette ki bir terör örgütü olarak gözüküyor'' dedi. Vali Mutlu, Vatan Caddesi'nde bugüne yapılan Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından basın mensuplarının Taksim Meydanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin sorularını yanıtladı. Mutlu, şunları söyledi:

''Eylemi gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bir erkek eylemci kendini de imha etmek suretiyle Taksim Meydanı'nda polis noktamızın bulunduğu yerde eylem gerçekleştirmiştir. Eylem sonucunda ilk belirlemelerimize göre 12 vatandaşımız, 10 polis memurumuz yaralıdır. Yaralılar içinde durumu ağır olan yok. 4 hastanede tedavileri sürüyor. Yakinen takip ediyoruz. Eylemle ilgili emniyetimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde takip ediyorlar. İzliyoruz. Daha sonra gelecek olan bilgileri basınla paylaşmaya devam edeceğiz.''

Vali Mutlu, bir gazetecinin ''Eylemi gerçekleştiren hangi örgüte mensup'' yönündeki sorusuna, ''Şu anda bize intikal eden bir açıklama yok. Herhangi bir farklı bilgi de gelmedi'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin ''Bombanın içeriğiyle ilgili bilgi var mı?'' sorusuna ise Mutlu, ''Şu anda bununla ilgili bilgi yok. Yapılacak incelemeler sonucunda detayları verebiliriz. Olayı takip ediyoruz'' yanıtını verdi.

Mutlu, ''Bombayla ilgili daha önceden bir istihbarat gelmiş miydi?'' yönündeki bir soruya da ''Eylemin mahiyeti noktasında ne tür bir eylem olduğunu, hedefinin ne olduğunu... Elbette ki bir terör örgütü olarak gözüküyor. Daha önceden de ülkemizde gerçekleştirilen bu tür eylemler olmuştu. Bu nedenle detayları daha sonra açıklayacağız'' şeklinde yanıt verdi.





'Hedef polis'







Vatan caddesinde düzenenlenen 29 Ekim törenleri sırasında haberi alan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın basın mensuplarına şu bilgileri verdi: ''Canlı bomba görünüyor. Şu anda 6'sı vatandaş 9'u polis olmak üzere 32 yaralı var. Şehidimiz yok. Ağır yaralı 2 kişi var. Kimin yaptığı ile ilgili söylenebilecek bir şey yok. Yapanın erkek olduğu görünüyor. Hedefin polis olduğunu söyleyebiliriz. Hepimize geçmiş olsun.''

Bu arada Patlamanın ardından olay yerinde ölen saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.







Saldırıda yaralananların kimlikleri







Yaralıları isimleri ve kaldırıldıkları hastaneler şöyle: "Polis memurları; Emre Yıldırım, Bilal Çalışlar, Ahu Sunu, Nuri Yılmaz, İlker Avras, İdris Nergiz, Savaş Ateş, Mehmet Kızak, Sami Yamak, Erkan Serbay Sığırcı ile sivil vatandaşlar Süleyman Karanlık, Recep Lagin, Yeter Ünsal, Hüseyin Sarı, Hıdır Aydoğdu, Ahmet Efedaş, Ayşe Elemeç, Saliha Aygördü, Saim Özden ile Sami Gülsek, Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi görüyor. Ragıp Batur isimli vatandaş ise Alman Hastanesi'nde tedavi altına alındı.







Yaralılar tedavi altında







Saldırıda ağır yaralanan çevik kuvvet polisleri Halil Keskinbıçak ile Muzaffer Aslan Şişli etfal Hastanesi'nde ameliyata alınırken, yaralı polislere kan vermek için çok sayıda polis memuru hastaneye geldi. Durumu daha hafif olan çok sayıda yaralı ise Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.

Taksim'de meydana gelen patlamada bacağından yaralanan 24 yaşındaki Gülden Güngör de Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Güngör'ün Fransa'dan geldiği ve Taksim'e babası Ali Güngör ile birlikte alışveriş için gittikleri öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Sami Özverel, gazetecilere yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ne gittiğini aniden şiddetli bir ses duyduğunu belirtti.



Patlamanın ardından yere yattığını söyleyen Özverel, “Başımdan kan akmaya başladığını gördüm ve ayağımda bir ağrı hissettim. Tabii olayın sıcaklığından dolayı ne olduğunu hemen anlayamadım. Bomba sesiyle beraber insanların sıçradığını, camların parçalandığını gördüm. Daha sonra polisler geldi ambulansla hastaneye götürdüler” şeklinde konuştu.





'Aceleci ifade kullanmayalım'







İçişleri Bakanı Beşir Atalay, NTV canlı yayınında bombayı üzerinde patlatan saldırganın canlı bomba olduğunu açıkladı. Atalay, "Saldırıyı kimin yaptığı konusunda acele bir ifade kullanmayalım" dedi.

İçişleri Bakanı Atalay, ''Yaralıların durumu genelde iyi. İki polisimiz ameliyatta. Genel olarak aldığımız bilgi inşallah can kaybı olmayacak o yönde, umudumuz da o'' diye konuştu.

Uluslararası haber ajansları patlamayı flaş haber olarak duyurdu. Saldırının pazar sabahı erken saatlerde gerçekleşmesi can kaybı ve yaralı sayısını azalttı.





İstanbul'daki canlı bomba saldırıları





Bu sabah düzenlenen saldırı son 11 yılda Taksim Meydanı'nda polise yönelik gerçekleştirilen üçüncü canlı bombalı saldırısı oldu. Taksim Meydanı'nda 27 Mart 1999'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı otobüsler ile bir panzerin beklediği yerde meydana gelen olayda, canlı bomba eylemcisi terörist üzerindeki bombayı patlatmıştı. Saldırıda 3'ü polis memuru 10 kişi yaralanmıştı. Bir diğer canlı bombalı saldırı ise 10 Eyül 2001 tarihinde Gümüşsuyu Çevik Kuvvet bekleme noktasına meydana gelmişti. Bu saldırıda da 2 polis memuru şehit olmuş, 2'si ağır 13 polis memuru ve 7 vatandaş yaralanmıştı.





Karayılan 'Siviller zarar görmeyecek' demişti



PKK'nın Kandin'deki liderlerinden Murat Karayılan, geçen hafta Radikal Gazetesi'nden Ertuğrul Mavioğlu'na verdiği demeçte "Geçmişte sivillerin zarar gördüğü eylemlerde bulunduk, hata yaptık bundan sonra tek bir sivil bile yaralanmayacak, hayatını kaybetmeyecek" deyip özür dilemişti.

Tüm güçlerini eğitimden geçirdiklerini ve sivillerin eylemlerden zarar görmesini engellemeyi hedeflediklerini söyleyen Karayılan, patlamanın olduğu bugün, 31 Ekim tarihinin ateşkesin son günü olmasına dair de "Ateşkese devam etmek için bir karar almadık, biz sürekli ateşkesten yanayız ancak operasyonların durdurulması ve Öcalan ile diyalog sürecin gelişiminde etkili olabilir" diye konuşmuştu.







