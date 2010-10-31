-TAKSİM MEYDANI'NDA BİRKAÇ PARÇA DAHA BOMBA BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Taksim Meydanı'nda birkaç parça bomba daha bulunduğunu bildirerek, bu patlayıcılarla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Emniyet Müdürü Çapkın, Taksim Meydanı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki incelemelerinin ardından, yaralı 2 Çevik Kuvvet polisinin tedavi altına alındığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Polis memurlarının tedavisine ilişkin bilgi alan Çapkın, buradan ayrılışı sırasında, basın mensuplarının soruları üzerine ''Canlı bomba şu anda erkek görülüyor. Taksim Meydanı'nda birkaç parça daha bomba bulundu. Bulunan bombalarla ilgili çalışmalar devam ediyor'' dedi. Emniyet Müdürü Çapkın, olayda yaralı sayısının da 22 olduğunu belirterek, bunlardan biri emekli 11'inin polis memuru, diğerlerinin vatandaş olduğunu da söyledi. Çapkın, yaralılar arasında çok ağır yaralı olmadığını da ifade etti.