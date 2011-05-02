TAKSİM MEYDANI'NDA BAYRAM COŞKUSU

T24 - Sendikalar dört koldan Taksim Meydanı'na geldi, yüzbinlerce kişi alanı doldurdu. Taksim Meydanı 1 Mayıs 1977'deki gibi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nin cephesine, prangalı işçi afişi 34 yıl sonra tekrar asıldı. Taksim'e doğru yürüyen korteje katılan birçok kişi meydana ulaşamadı. Şişli yönünden Taksim'e yürüyen kortejde, Elmadağ mevkinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi'nden birçok siyasi isim Taksim Meydanı'na gelirken Adalet ve Kalkın Partisi'ni iki isim temsil etti. Kutlamalara siyasi isimlerin yanısıra emekli Org. Çetin Doğan'ın eşi, Ahmet Şık'ın eşi ve sanatçılar da katıldı. Taksim'deki sendika ve işçi gruplarının dışında ÖSYM'yi protesto eden öğrenci grupları, Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan, Fenerbahçe'nin taraftar grubu GençFenerbahçeliler ve Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı gibi futbol takımlarının taraftarı da dikkat çekti. Taksim Meydanı'nda hiçbir polis memuru yer almazken, Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi 3 sıra çitle sarılarak, vatandaşların anıta çıkmaması için gress yağıyla yağlandı. Ankara, İzmir, Mersin'de de binlerce işçi meydanlara dökülerek İşçi Bayramı'nı kutladı.











TAKSİM MEYDANI'NDAN 1 MAYIS KARELERİ





İstanbul, güneşli bir pazar gününde 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyor. Kutlamaların merkezi Taksim Meydanı, 1977'deki kutlamalarla aynı tasarımla güne merhaba dedi. Kürsü 1977 yılıyla aynı yerde ve AKM'ye ünlü 1 Mayıs afişi asıldı.

Taksim Meydanı'na ulaşan tüm yollar saat 07.00 gibi araç trafiğine kapatıldı, meydanın çevresindeki bayrak ve kamera direkleri tırmanılmaması için güvenlik güçlerince yağlandı. Polisler köpeklerin yardımıyla meydanda ve platformda bomba araması yaptı.

Sendikalar, siyasi partiler ve dernekler ile çeşitli sivil toplum örgütleri meydana yürümek için kortej oluşturdu. DİSK, CHP ve DSP Şişli Halaskargazi Caddesi'nden, TÜRK-İŞ Dolmabahçe'den, HAK-İŞ Mete Caddesi'nden, KESK ve BDP de Şişhane'de toplandı ve Taksim'e doğru yürüyüşe geçti.







Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde oluşturulan DİSK kortejinin başında, eski DİSK Genel Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Çelebi ile konfederasyon yöneticileri yer aldı.

Taksim Mete Caddesi üzerinde toplanan HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı sendikaların üyeleri de ''Emek, Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs'' yazılı pankartın arkasında sıralandı. Davul ve zurna eşliğinde bir süre eğlenen grup, polis kontrol noktasından geçtikten sonra Taksim Meydanı'na ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.



Önder ve Tuncel kortejde

Şişhane'de toplanan KESK ve BDP kortejinde İstanbul bağımsız milletvekili adayları Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel de yer aldı.



Mehteran takımı çaldı

Mete Caddesi üzerinden meydana gelen HAK-İŞ konfederasyonunda 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı, kortejdeki mehteran takımı çeşitli marşlar çaldı.

Sendikalar dört koldan meydana ilerlerken İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da alınan güvenlik önlemlerini yerinde denetledi.



Kazancı Yokuşu'nda izdiham

Sendikaların dört koldan meydana yürüyüşü sürerken protokol Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler için kırmızı karanfil bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından karanfil bırakılırken izdiham yaşandı.



Kırmızı güller üzerine 1 Mayıs

Gülüp oynayarak akın akın Taksim'e gelen işçiler meydanı doldururken, geleneksel Taksim Anıtı'na çelenk bırakma seramonisi bu yıl da gerçekleşti. Kırmızı güllerin üzerine yazılmış 1 Mayıs çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı.



Kürtçe şarkı çalındı

Taksim yükünü alırken, alanda rengarenk görüntüler dikkat çekiyor. Meydanda bu yıl Kürtçe şarkı da çalındı. Sahneden yükselen şarkılara işçiler halaylarla eşlik ediyor.



AKP de meydanda

Törene AKP'den ilk kez kalabalık bir katılım oldu. Feyzullah Kıyıklık, İbrahim Yiğit gibi isimler dikkati çekti. CHP İstanbul milletvekilleri Mehmet Sevigen, Bayram Meral ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de var.



Çetin Doğan'ın eşi de katıldı

Taksim'deki kutlamalara DİSK'in öldürülen genel başkanlarından Kemal Türkler'in eşi Sebahat ve kızı Nilgün Türkler, sanatçı Rutkay Aziz ve Orhan Alkaya ile halen ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan da katıldı.



Ezeli rakipler kolkola geldi

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenarbahçe taraftarları 1 Mayıs için kolkola Taksim Meydanı'na yürüdüler.





Yağlı direklere tırmandılar

İlgisiz kişilerin girişlerinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi güvenlik kuvvetlerince 3 sıra bariyerle çevrildi.

Anıtın alt kısımlarındaki mermerlere de anıta çıkışların engellenmesi amacıyla yağ sürüldü. Bu önlemlere rağmen bazı kişilerin ellerindeki döviz ve flamalarla anıta tırmandıkları ve kutlamayı buradan izledikleri görüldü.



Ortak 1 Mayıs mesajı

Kutlamalar 1 Mayıs ortak açıklamasının 3 işçi tarafından okunmasıyla başladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramındayız. Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz.

1 Mayıs güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda karşılandı. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen işçi cinayetleri durmak bilmiyor. Torba yasa ile her alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor.

İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz. İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.

Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirilmenin durdurulmasını istiyoruz. Antidemokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü, din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerinde hakim kılınmasını istiyoruz. Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz. Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını istiyoruz. Biz 1 Mayıs 1977'nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz. Biz Arap halklarının mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm antidemokratik müdahaleleri kınıyoruz.''

''Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'' adına hazırlanan ortak bildiri ise Türkçe olarak Süleyman Batur, Kürtçe olarak da tekstil işçisi Ruşen Bana tarafından okundu.









ANKARA

Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılacak gruplar Gar binası önünde toplandı. Sıhhiye'ye yürüyen kalabalağın içinde Türk-İş, DİSK, KESK, bazı siyasi parti, meslek ve demokratik kitle örgütleri vardı.

Kortejin önünde ''Yaşasın 1 Mayıs, Birlik, Mücadele, Dayanışma'' yazılı pankart yer alırken, sloganlar atıldı, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

53 bin kişilik Sıhhiye meydanının büyük bölümü doldu, kutlamalar başladı. Ankara'daki kutlamalar da coşkulu geçiyor.



İZMİR

İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarının adresi ise Gündoğdu Meydanı'ydı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda marşlar sölendi, halaylar çekildi ve konserler verildi.





