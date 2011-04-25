Taksim Meydanı'nda 1915 gerginliği!

Taksim'de 'Ermeni soykırımı' anması öncesi kendilerine "Fatihli Türk Milliyetçileri" adı veren bir grup protesto gösterisi düzenledi.

Beyoğlu'nda aralarında politikacı ve sanatçıların da bulunduğu bir grup, 24 Nisan 1915'te meydana geldiği iddia edilen olaylarda hayatını kaybedenler Ermeniler için anma töreni düzenledi. Grubun eylem yaptığı sırada iki farklı grup da karşı gösteri yaptı. Polis, gruplar arasına kordon oluşturarak olay çıkmasını önledi.







BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, eşi Zeynep Tanbay, öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in kardeşi Orhan Dink, Fethiye Çetin, Gencay Gürsoy, Cengiz Aktar’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda bir araya geldi. Eylemciler adına çeşitli dillerde yazılmış basın açıklamasını BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın eşi Zeynep Tanbay okudu. Tanbay, ‘Bu acı hepimizin’ başlıklı basın açıklamasında, "24 Nisan 1915, asırlardır bu ülkenin diğer halkları ile birlikte yan yana yaşamakta olan Ermeni halkının kadın, çocuk, ihtiyar, hasta ayırt edilmeksizin, sırf Ermeni oldukları için, yurdundan, evinden,tarlasından, işyerinden, mesleğinden devlet zoruyla koparılıp yüz binlercesinin öldüğü, öldürüldüğü, sürüldüğü ve her türlü zulme maruz kaldığı felaketin başladığı gündür. O tarihten bu yana devlet ve hükümetler, bu korkunç olayın üstünü örtmeye, olmadı hafifletmeye, dahası isyan gibi nedenlerle meşru göstermeye çalıştı. Oysa hiçbir gerekçenin haklı gösteremeyeceği bu ölümcül sürgün açıkça insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.









HERKESİ ÇOK GECİKMİŞ BİR İNSANLIK GÖREVİNE DAVET EDİYORUZ



Artık buna bir son verilmesi gerektiğini söyleyen Tanbay, “O nedenle, bu ülkenin alnı ve vicdanı ak insanlar ülkesi olmasını yürekten isteyen herkesi gecikmiş bir insanlık görevine davet ediyoruz. 24 Nisan’ın işaret ettiği ağır suçun, insanlığın asli dengeleri temelinde birleşen hepimizin ortak acısı olduğunu ilan etmeye çalışıyoruz” dedi. Anma töreni, basın açıklamasının ardından alkışlar eşliğinde üzerinde Ermenice ve Türkçe ‘Bu acı hepimizin” yazılı temsili anıta kırmızı karanfiller atılmasının ardından sona erdi.





ERMENİLER BU YALANLAR YÜZÜNDEN BU HALE GELDİ



Aynı saatte Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) üyesi bir grup, “Ermeni soykırımı” iddialarını ve düzenlenen temsili anma törenini protesto etti. Çevik Kuvvet polislerinin iki grup arasında barikat kurduğu gösteride HKP’li grup, “Yeni Sevr’e karşı yaşasın ikinci kurtuluş savaşımız”,”Ermeni soykırımı yalanını boşa çıkaracağız” yazılı pankart ve “Yeni Sevr’e karşı yaşasın halkların kardeşliği”,”Asıl soykırımcı ABD ülkemizden defol” yazılı dövizler taşıdılar. Grup sık sık “Soykırım planı yeni sevr parçası”,”Kahrolsun ABD, AB emperyalizmi” şeklinde sloganlar attı. Grupta bulanan bir göstericinin oğlu ise elinde parti bayrağını taşıyarak gösteriyi izledi. Grup adına basın açıklamasını HKP İl Sekreteri Ramazan Kap okudu. Temsili anma töreni düzenleyen gruba seslenen Kap, ”Hocalı katliamını yapan bu Ermeniler, işte bu yalanlar yüzünden bu hale geldi, insanlıktan çıktı. Dolayısıyla yaptığınız, insanlığa ve halkların kardeşliğine de barışa da hizmet etmiyor. Tam tersine hizmet ediyor. Yapmayın, yazıktır, ayıptır, yakışmıyor, yapmayın” dedi.





‘OGÜN SAMAST OLEY’ SLOGANLARI



Öte yandan yaklaşık 300 kişilik bir grup, Taksim Meydanı’nda düzenlenen anma törenini protesto etmek için Galatasaray Lisesi önünde, saat 18.00 sıralarında toplandı. Grup, “26 Şubat 1992 Hocalı katliamını unutmadık” yazılı pankart açarak, “Burası Türkiye ya sev ya terket”, “Kahrolsun Ermeni diyasporası”,”Ogün Samast oley” şeklinde sloganlar attı. Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan grup, sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı’na yürüdü. Bir grubun geldiği haberini alan polis, anma törene sonrası meydanda oturan çevresinde kordon oluşturduğu grubu uyardı. Grup, polisin uyarılarını dikkate alarak olası bir gerginlik yaşanmadan dağıldı. Meydana gelen gruptan yüzleri maskeli olan bazı göstericiler Cumhuriyet Anıtı’ndaki Atatürk heykeline Türk bayrağı koyarak ülkücü işareti yaptı. Grup adına açıklamayı Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Temsilcisi Hanifi Çakır yaptı. Çakır, “Ermeni halkına tavsiyemiz şudur, Artık emperyal güçlerin oyuncağı olmayı bırakın ve iftiralarınızdan vazgeçip Türk Milleti’nden özür ve af dileyin. Sözde devletinizi fesh edip Türkiye Cumhuriyeti’ne katılın. Çünkü sizi ve gelecek nesillerinizi ancak bu tutumunuz huzura kavuşturacaktır. Aksi takdirde tarih önünde Türk Milletine mutlaka hesap vereceksiniz” dedi.



Basın açıklamasının okunmasının ardından Bağımsız Devrimci Sınıflar platformu üyesi bir grup, seçim bildirgelerini okumak için Taksim Meydanı’nda toplandı. Slogan atarak meydana gelen grubu anma töreniyle alakalı sanan bazı ülkücüler tepki gösterdi. Polis barikatını aşıp “Yaşaşın Ogün Samast” diyerek bağırarak saldıran ülkücüler gruba saldırdı. Polis yaşanması olası gerginliği araya girerek önledi.





