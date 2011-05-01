-TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - DİSK ve HAK-İŞ işçi konfederasyonlarınca ayrı ayrı oluşturulan kortej, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. DİSK tarafından Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde oluşturulan kortejin başında, eski DİSK Genel Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Çelebi ile konfederasyon yöneticileri yer aldı. Çelebi, yürüyüş öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en temel sorunun, işsizlik ve yoksulluk olduğunu belirtti. Türkiye'nin işsizlikte Avrupa 2'ncisi olduğunu ifade eden Çelebi, şunları söyledi: ''Yoksullukta dünya 3'üncüsüyüz. Gelir adaletsizliğinde dünya 3'üncüsüyüz. İş kazalarında dünya 2'ncisiyiz. Bugün hala ülkemizde 12-13 saatlik çalışma süreleri devam ediyor. Bugün 1 Mayıs'ın esas doğuş nedeni, 8 saatlik çalışma süresi elde etmektir. 8 saatlik çalışma süresi elde edilirse 1 Mayıs o zaman amacına ulaşır. Siyasiler de seçimden önce bu mesajları doğru şekilde alacaklardır. Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Ağır bedeller ödendi. Gazlar yedik, coplar yedik ama bugün 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak bizim için ayrı bir önem taşıyor.'' Kortej, daha sonra sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Bu arada, Taksim Mete Caddesi üzerinde toplanan HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı sendikaların üyeleri de ''Emek, Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs'' yazılı pankartın arkasında sıralandı. Davul ve zurna eşliğinde bir süre eğlenen grup, polis kontrol noktasından geçtikten sonra Taksim Meydanı'na ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.