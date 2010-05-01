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Taksim Meydanı'na ilk gelenler Tekel işçileri

Gece yarısından itibaren önlemlerin alınmaya başladığı Taksim Meydanı'na ilk gelen Tekel işçileri oldu.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Taksim'de bugün yapılacak 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları öncesinde meydana ilk gelen İzmirli Tekel işçileri oldu. Yaklaşık 50 kişi, Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Şişli'deki DİSK Genel Merkezi'ne gitti.


1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında, gece yarısından itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'na çıkan yollar, saat 02.00'de araç trafiğine kapatıldı. Kutlamalarda görevli 22 bin 361 polis de Taksim ve çevresinde yerlerini aldı. İstanbul dışından otobüslerle gelen sendika üyeleri saat 05.00'den itibaren, DİSK Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı. Saat 05.30 sıralarında, Taksim Meydanı'na gelen ilk grup, İzmirli Tekel işçileri oldu.


“Hamdullah Uysal ölümsüzdür. Tekel işçileri“ yazılı pankart açan yaklaşık 50 kişi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. “Direnişimizin 138'inci günü“ yazılı dövizler de taşıyan grup, sloganlar atarak DİSK Genel Merkezi'ne yürüdü.


Öte yandan bir grup asker, Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bahçesine yerleştirildi.


Ayrıca iki ambulans da Taksim Meydanı'nda hazır bekliyor.

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