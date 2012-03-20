Taksim Meydanı'na cami yapılacak mı?

T24 - Taksim Gezi Parkı'na, Topçu Kışlası'nın yapımı kamuoyunda sürekli tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Eylül 2011'de oybirliğiyle kabul ettiği Taksim Meydanı'nı yayalaştırma planı 4 Ocak 2012'de Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Mimar Halil Onur, 'Anıtlar Kurulu planını onayladı' dediği projenin ayrıntılarını anlattı.

Plan onaylandı

Akşam'ın haberine göre, Anıtlar Kurulu'nun onayladığı plan kararıdır, proje değil. Plan kararı alınır sonra projeler yapılır. Kamuoyuna yansıyan plan kararının bir görseliydi.

İlk büyük yapıt

İstanbul çok farklı medeniyetlerin eserlerinin bir arada yaşadığı bir kent. Taksim'de bir döneme damgasını vuran bir dönemin katmanı yok edilmiş. Bu eserin geri kazanılmasının gerekliliğini düşünüyoruz. Kışla, bu bölgeye nüfus çekmek, değer katmak amacıyla yapılan bölgenin ilk büyük yapıtıdır. Yani bölgenin simgesel bir yapısıdır. Biz buranın, Gezi Parkı'yla birlikte yaşatılmasından yanayız.

Çekim merkezi

Osmanlı arşivlerine göre bu yapıt, 1911'de İstanbul'un ilk müzesi olacaktı. Ancak hayata geçememiş. O yüzden burası Taksim Şehir Müzesi fonksiyonuyla planlandığı için İstanbul'un çekim merkezi olacak. Burada galeriler, kafeler de olacak. Taksim Meydanı'na kapalı olmayacağı, devamı olacağı için de burada etkinlikler de yapılabilecek.

Kışlanın mimarisi değişmez

Kışlanın farklı mimari üslupların bir arada kullanıldığı eklektik bir tarzı var ve aynen korunacak. Yapı, Abdülaziz döneminin mimari zevki. Kışla binasının fotoğraflarda görüldüğü gibi avlusu da olacak.

Topçu Kışlası dönüyor

Bizim kışla projemizde cami yok, AVM, otel, rezidans yok. Birilerinin, başkalarının kafasında olabilir ama bizim projemizde, düşüncemizde bunlar yok. Bunlar mesnetsiz iddialar. Çünkü, Topçu Kışlası iki kez yapıldı. Birincisi 1803'te, orada cami vardı. Ancak ikincisinde, 1865'te yapılanda caminin kalıntısı yok. Kalıntısı, yeri olmayan bir şeyi yapamazsınız. 1939- 40'ta kışla yıkılıyor, şimdi yeniden aslına uygun inşa edilecek. Bizim 'kentsel tasarım projesinde', Sıraselviler, Mete ve Gümüşsuyu Caddesi'nde dalışlar yani tünel, isnat duvarı olmayacak. Bu dalışlar Tarlabaşı ve Cumhuriyet Caddesi'nde düşünülüyor.