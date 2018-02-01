Taksim Meydanı'na bu yıl da izin yok

İstanbul Valiliği, bu yıl toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerleri belirledi. Taksim Meydanı ve Kadıköy, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerler arasında yer almıyor.

İstanbul Valiliği, 2018 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerleri belirledi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yenikapı ve Maltepe Sahil, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Otopark, Avcılar İDO İskelesi Önü Otopark alanlarında toplantı gösteri ve yürüyüş yapılabileceği belirtildi.

Taksim Meydanı ve Kadıköy ise toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerler arasında yer almıyor.

Valilik açıklamasında, temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması gerektiği ifade edildi.