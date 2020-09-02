T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim Meydanı'nda yangın!

02 Eylül 2020 23:04

İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Lamartin Caddesi’nde bulunan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasının 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa süreli hareketliliğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından son buldu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

ETİKETLER

Kırgizistan İstanbul Başkonsolosluğutaksim meydanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24