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Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı (1)

Enver ALAS - Cansel KİRAZ  Zeki GÜNAL / İSTANBUL,DHA - CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı

16 Nisan 2018 14:12

Enver ALAS - Cansel KİRAZ  Zeki GÜNAL / İSTANBUL,DHA - CHP\'nin \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı\'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Cumhuriyet  anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken alana kimse alınmıyor. 
OHAL\'in 7\'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00\'da Taksim Meydanı\'ında oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis,  Taksim Meydanı\'nın bir bölümünü,  Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle  kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı\'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

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