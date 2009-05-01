Taksim Meydanı araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı araç girişlerine saat 03.00'ten itibaren kapatıldı.



Türk-İş, Hak-İş ile DİSK ve KESK'in öncülüğündeki sendikalarla, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin ayrı ayrı gerçekleştireceği anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı.



Meydan gece saat 03.00'ten itibaren araç girişlerine kapatılırken, yaya girişlerine üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından izin veriliyor. Taksim Meydanı'nda panzerler eşliğinde çok sayıda polis konuşlandırıldı. Bazı askeri birliklerin de Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi içerisinde konuşlandığı gözlendi.



Bölgede, Harbiye'den Tarlabaşı istikametine araç trafiği normal olarak işliyor.



Bu arada, Şişli'deki DİSK Genel Merkezinde gece saatlerinden itibaren başlayan toplanmalar sabah saatlerinde arttı.



Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde genel merkeze gelerek, buradaki yetkililere Taksim Meydanı'na makul sayıda girişe izin verileceği yönünde hatırlatma yaptı.



DİSK önündeki gruplar sloganlar atıp halay çekiyor. DİSK çevresinde de çok sayıda güvenlik gücü bulunuyor.



Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının toplanma yeri olarak duyurduğu Pangaaltı'nda da çok sayıda polis konuşlandırıldı. Bölgeye seyyar tuvaletler yerleştirildiği gözlendi.

