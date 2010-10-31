-TAKSİM MEYDANA ÇIKAN CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Taksim'de meydana gelen patlama sonrasında birçok yol trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda saat 10.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından, The Marmara Oteli önünden Beşiktaş'a inen, Sıra Selviler Caddesi ile Gümüşsuyu'ndan Taksim'e çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı. Meydandaki otobüs duraklarında bulunan bütün otobüsler boşaltılırken, vatandaşlar ve basın mensupları bölgeden kontrollü bir şekilde uzaklaştırıldı. Çevik Kuvvet polis noktasındaki otobüste büyük çapta maddi hasar oluşurken, çevredeki emniyet araçlarıyla, bazı iş yerlerinin camları da patlamanın şiddeti ve isabet eden şarapnel parçalarıyla kırıldı. ''Canlı bomba''ya ait olduğu belirtilen ceset de Çevik Kuvvet ile diğer emniyet araçlarının arasındaki bölümde görülüyor. Patlamanın meydana geldiği bölgede bir piknik tüpü olduğu gözlenirken, Taksim Meydanı ile çevresi üzerinde izleme ve güvenlik gerekçesiyle sürekli bir polis helikopteri uçuş yapıyor. -TÜRK KIZILAYI ALARMA GEÇTİ Türk Kızılayı, Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda yaralı olduğu bilgisinin alınması üzerine alarm durumuna geçti. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, yaralıların kaldırıldığı hastaneler ile temasa geçilerek, muhtemel kan ihtiyacının karşılanması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Patlamadan etkilenenlere psikososyal destek sağlamak amacıyla Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğünden (MAFOM) bir öncü araç ile 2 uzman psikologun olay yerine gönderildiği belirtilen açıklamada, gelişmelerin Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi ve MAFOM tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.