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Taksim Metro İstasyonu'nda yangın

24 Nisan 2022 23:04

Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)

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