'Taksim kutlamalara açılmalı'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesini ve Taksim'in kutlamalara açılmasını istedi.





Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e, "1 Mayıs'ın tatil olarak ilan edilmesi" konusunda işçi konfederasyonlarıyla görüşmesi için talimat vermesini değerlendirdi.



"1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesine ilişkin atılan bu adım, bu konuda gelinen yer açısından elbette önemli bir aşamadır. Ancak yeterli değildir" diyen Çelebi, bunun "bahşedilen değil, mücadeleler sonucu kazanılan bir hak" olduğunu ifade etti.



Çelebi, açıklamasında "1 Mayıs üzerindeki yasaklar kaldırılarak tatil ilan edilmeli ve Taksim kutlamalara açılmalıdır" ifadesine yer verdi.



Mart ayında toplanan Üçlü Danışma Kuruluna 1 Mayıs'ın işçi sınıfının ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tatil ilan edilmesi önerisi sunulduğunu dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:



"Türkiye, toplam çalışanın 22 milyona, tarım dışında çalışan sayısının 13 milyona ulaştığı ama 1 Mayıs'ın bayram tatili olmadığı ender ülkelerden birisidir.



Bu gerçeğin farkında olan emek dostu siyasi partiler ve milletvekilleri de Meclis'te 1 Mayıs'ın 'Emeğin bayramı' olarak tatil ilan edilmesi konusunda yıllardır önergeler vermektedirler."



Taksim alanının işçilerin 1 Mayıs buluşmasına kapalı tutulduğunu da anımsatan Çelebi, açıklamasında "1 Mayıs önündeki engellerin kaldırılması, 1 Mayıs 1977 katliamının ortaya çıkarılması için de yeni imkanların yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda da cesaretle adım atılarak, 1 Mayıs 1977'de yaşanan katliamın aydınlatılması ve sorumlularının yargılanması için TBMM Araştırma Komisyonu bir an önce kurulmalıdır" ifadesine yer verdi.



Taksim'de yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının uluslararası bir önem taşıdığını da ifade eden Çelebi, açıklamasında şunları kaydetti:



"Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu, hükümeti barışçıl 1 Mayıs kutlamaları için sendikalarla diyaloğa davet ederken, başta ITUC ve ETUC olmak üzere Avrupa sendikalarından yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda sendikacı ve Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri 1 Mayıs günü aramızda olacaktır."



