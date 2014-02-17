Taksim Kazancı Yokuşu'nda patlama, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul Taksim Kazancı Yokuşu'nda 16:13 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Bir sanat galerisi atölyesinde meydana gelen patlama nedeniyle 1'i ağır 4 yaralı olduğu, bazı hafif yaralıların da bulunduğu bildirildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bölgede 500 metre çapında her yerde kuvvetle hissedilen, Anadolu yakasından da duyulan ve yarattığı tahribat nedeniyle bomba ihtimalini de akla getiren patlamanın, doğalgaz sıkışması veya LPG tüpten kaynaklandığını açıkladı. Çok sayıda ambulans sevk edilen olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığını ve yaralı sayısının 4 olduğunu açıkladılar. Patlama nedeniyle Kazancı Yokuşu'ndaki binalar çeşitli derecelerde tahribat görürken, bölgedeki bir araç yan yattı.

Kazancı Yokuşu'nun Fındıklı'ya inen sağ kolunda, Taksim Meydanı'na yaklaşık 200 metre mesafedeki bir binanın, heykel atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen zemin katında saat 16:13 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, 2010 yılında canlı bomba saldırısına sahne olan Taksim'de, yine aynı ihtimali akla getirdi. Ancak, olaydan sonra yapılan ilk resmi açıklamalarda, patlamanın "doğalgaz sıkışmasından meydana geldiği" bildirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan olay yerinde yaptığı açıklamada, "Gözlemlerimize göre binanın giriş katında bir doğalgaz sıkışması oluyor. Bir heykel atölyesi olduğunu tahmin ediyoruz, orada bir doğalgaz sıkışması oluyor ve patlama orada oluyor. 6 binada tahribat var" açıklamasını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok da, olay yerinde, "Doğalgazdan kaynaklanan bir durum. Yoğun bir sıkışmadan kaynaklanıyor. Allah'a şükür can kaybı yok. 4 yaralımız var. Birinin durumu biraz daha ağır. Kesinlikle diyemiyorum, ama arkadaşların verdiği bilgi doğalgaz olduğu yönünde" açıklama yaptı.

Patlamanın ardından polis helikopterleri bölge üzerinde uçuş yaparken, olay yerine doğalgaz, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de geldi.

Büyük patlamada yapılan ilk resmi açıklamalara göre can kaybı meydana gelmedi, 1'i ağır 4 yaralı ile bazı hafif yaralılar hastanelere sevk edildi.