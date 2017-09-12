Taksim Kazancı Yokuşu ve TRT İstanbul Radyosu önünde 12 Eylül protestosu

78'liler Vakfı öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Taksim'deki Kazancı yokuşunda toplandı. TRT İstanbul Radyosu'nun Şişli Osmanbey'deki binası önünde de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup 12 Eylül protestosu gerçekleştirdi.

12 Eylül darbesinin 37'nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapmak isteyen grup, güvenlik bariyerlerinin arkasına aranarak alındı. "Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek" sloganı atan grup, " 12 Eylül'den 15 Temmuz'a ve OHAL'e bütün darbeciler yargılansın" yazılı pankart taşıdı. Grup adına yapılan açıklamada, "Darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddedelim" denildi.

Grup açıklamanın ardından Kazancı yokuşundan ayrıldı.

TRT önünde protesto

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 12 Eylül darbesinin 37'nci yıl dönümünde TRT İstanbul Radyosu'nun Şişli Osmanbey'deki binası önünde toplandı. Grup adına "12 Eylül'den OHAL'e hayır darbelere hayır" başlığıyla yapılan açıklamada, "Darbeye karşı olmak ve darbeleri önlemek için yapılması gerekenler bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesileyle işlenen her türlü suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme ve barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak" denildi.