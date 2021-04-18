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Taksim’de turist gibi gezdiği belirtilen iki kişiye ceza kesildi

18 Nisan 2021 16:12

Turist olmadıkları hâlde turist gibi Taksim’e gelen 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlâl ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Şahısların Filistinli ve Bangladeşli göçmen oldukları ve Türkiye'de yaşadıkları belirtildi. 

İki şahıs İstiklal Caddesi’nin girişinde polis ekiplerinin rutin sorgulamalarına takıldı. Bangladeş uyruklu şahıs, “Yemek yemek için ATM'den para çekmeye gelmiştim” diyerek kendini savundu. Ekipler 2 göçmene sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden ötürü 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. (İHA) 

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