Taksim'de “Mafya-çete devletine hayır” diyen gençlere polis müdahalesi: 26 gözaltı

İstanbul Taksim’de, bir araya gelen gençlik örgütleri, organize suç lideri Sedat Peker’in siyasetçi ve bürokratlara yönelik iddialarıyla ilgili harekete geçilmemesini protesto etti.

“Mafya-çete devletine hayır” ve “Bu pisliği ancak gençlik temizler” sloganları atan grup, “Mafya devlet, devrime yenilecek” pankartı açtı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 26 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

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