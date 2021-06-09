Taksim'de “Mafya-çete devletine hayır” diyen gençlere polis müdahalesi: 26 gözaltı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul Taksim’de, bir araya gelen gençlik örgütleri, organize suç lideri <strong>Sedat Peker</strong>’in siyasetçi ve bürokratlara yönelik iddialarıyla ilgili harekete geçilmemesini protesto etti.</p>\n<p> “Mafya-çete devletine hayır” ve “Bu pisliği ancak gençlik temizler” sloganları atan grup, “Mafya devlet, devrime yenilecek” pankartı açtı.</p>\n<p>Gazete Duvar'da yer alan habere göre, basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 26 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-9-video-yasadikca-ve-yaslandikca-degil-direndikce-buyuruz,39442">Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık' dedi"</a></strong></p>\n</body>\n</html>