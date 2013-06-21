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Taksim Dayanışması'ndan Gezi için karanfilli çağrı

Taksim Dayanışması: Ellerimizde karanfiller Cumartesi saat 19.00’da Taksim’de buluşuyoruz

21 Haziran 2013 21:00

Gezi Parkı eylemleri için yeni bir karar aldı ve çağrıda bulundu: Ellerimizde karanfiller Cumartesi saat 19.00'da Taksim'de buluşuyoruz

Taksim Dayanışması'nın hem resmi internet sitesinden hem de Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi.

Ellerimizde karanfiller Cumartesi saat 19.00’da Taksim’de buluşuyoruz.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkında yarattığımız demokrasi ve dayanışma cennetinden yayılan özgürlük şarkısı bütün engellemelere karşın tüm dünyaya dalga dalga yayılmaktadır.

Yurdumuzun dört bir yanında parklarımız ve meydanlarımızda yeşeren ve ortak irademizi oluşturmak için gerçekleştirilen forumlar; demokrasi, dayanışma ve barış içinde yeni bir yaşam için zifiri karanlıkta yol gösteren umut ışıklarımız olmuştur.

Tekrar ediyoruz, bizi biz yapan bütün değer ve renklerimizle, sarsılmaz bir sağduyu, direnme gücü, kararlılık ve inanılmaz bir yaratıcılıkla, yaşamın olduğu her alanda hala bir aradayız.

Taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.

Kayıplarımızı anmak, taleplerimizi tekrar hatırlatmak ve hala bugün Mersin’de, Ankara’da ve tüm Türkiye’de yaşanan şiddeti kınamak üzere Cumartesi günü saat 19.00’da karanfillerimizle Taksim Meydanımızda buluşuyoruz.

Yaşasın dayanışmamız…

Her yer Taksim her yer direniş…

TAKSİM DAYANIŞMASI

 

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