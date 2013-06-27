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Taksim Dayanışması'ndan cumartesi adalet için eylem çağrısı

bileşen tarafından oluşturulan Taksim Dayanışması, 29 Haziran Cumartesi günü 19.00’da Taksim’de büyük bir buluşma gerçekleştirileceğini açıkladı

27 Haziran 2013 19:46

Taksim Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasını protesto etmek ve gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklananların serbest bırakılması talebiyle, 29 Haziran Cumartesi günü Taksim'de buluşma çağrısı yapıldı.

Gezi Parkı direnişine katılan ve aralarında meslek oda ve birlikleri, sivil toplum örgütleri, bazı siyasal partiler, gençlik, kadın ve LGBBT dernekleri ile birçok siyasal çevrenin bulunduğu yaklaşık 120 bileşen tarafından oluşturulan Taksim Dayanışması, 29 Haziran Cumartesi günü 19.00’da Taksim’de büyük bir buluşma gerçekleştirileceğini açıkladı.

22 Haziran Cumartesi günü de Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla, gösteriler sırasında hayatını kaybedenler için ellerinde karanfillerle Taksim Meydanı’na gelen binlerce kişi, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine maruz kalmış, Taksim ve çevresindeki polis müdahaleleri gece geç saatlere kadar devam etmişti.

Bu arada 1 Temmuz Pazartesi günü de Çağlayan ’daki İstanbul Adliye Sarayı’nda ‘polis şiddetinin sorumluları’ hakkında kitlesel suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

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