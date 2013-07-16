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'Taksim Dayanışması üyeleri tutuklansın' talebi reddedildi

Taksim Dayanışması Platformu üyelerinden Mücella Yapıcı dâhil 12 kişinin serbest bırakılmasına savcının yaptığı itiraz reddedildi

16 Temmuz 2013 20:40

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 12 Taksim Dayanışması üyesinin salıverilmesine yapılan itiraz reddedildi. Savcılığın itirazını İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme savcının tutuklanması yönündeki talebini, “mevcut delil durumunun değişmediği" gerekçesiyle reddetti.

 

5 gün sonra itiraz geldi

 

Geçen hafta düzenlenen Gezi Parkı gösterilerinde 50 kişiden 38'i savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Aralarında Mücella Yapıcı'nın da bulunduğu 12 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan 12 kişi serbest bırakılmış; ancak bu karara soruşturma savcılığı bugün itiraz etmişti.

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