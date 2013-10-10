Taksim Dayanışması üyeleri ifadelerini verip Emniyet'ten ayrıldı

Savcılık tarafından Emniyet'e çağrılan TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nden Derya Karadağ ve Beyoğlu Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzün, ifadelerini vermelerinin ardından, Emniyet'ten ayrıldılar.

Kahraman ifade verme işleminin tamamlanmasının ardından şu tweet'i attı: "Az önce Başbakanlık toplantısı ve Gezi Parkı'na katıldığımız için ifade verdik, hukuksuz çağrıldığımızı söyleyerek tüm suçlamaları reddettik."

'Şüpheli olarak çağırlamları hukuki değil'

Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre, savcılığın polisin hazırladığı fezlekeyi gerekçe göstererek soruşturma talimatı verdiğini belirten Muhcu ise, "Buraya şüpheli olarak çağrılmamız hukuki değil. Fezlekede hakkımızda hiçbir somut suçlama yer almamasına rağmen bir suç ve suçlu yaratılmak isteniyor. Başbakanla görüşmemiz gerekçe gösteriliyor, o zaman görüşmenin diğer tarafları da şüpheli olarak soruşturma konusu edilmeli. Biz demokratik, barışçıl ve yasalara uygun olarak kamu ve toplum yararı için çabaladık. Esas olarak şiddet emrini veren ve uygulayanlar hakkında soruşturma yapılmalı" diye konuştu.

Suçları Twitter, delil önlük

‘Taksim Dayanışması hakkında hazırlanan polis fezlekesinde, Taksim Dayanışması’nın 27 Mayıs’tan sonra Twitter hesabından yapılan duyurular sıralanmış ve dayanışma, Twitter, Facebook ve internet sitesi üzerinden halkı sokağa dökmekle, Gezi Parkı’nı işgal edip kamusal alan olarak kullanılmasının önüne geçmekle, polisi kötülemekle, esnafı maddi zarar uğratmakla ve yaralamalara neden olmakla suçlanmıştı. Deliller arasında, “Taksim Dayanışması” yazılı bir de önlük vardı.